Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Redacción/SinEmbargo

09/02/2026 - 3:14 pm

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
Familiares y compañeros de trabajo han reconocido los cuerpos de cuatro de los 10 mineros que desaparecieron tras su secuestro en el municipio de Concordia, Sinaloa. Foto: Especial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía

Más de mil militares son enviados a Sinaloa para reforzar la búsqueda de los mineros

La Defensa despliega 1,600 militares en Sinaloa tras ataque contra diputados de MC

Los cuerpos de los mineros fueron reconocidos por familiares y compañeros de trabajo. La empresa Vizsla Silver recibió confirmación de que sus empleados fueron hallados sin vida.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Autoridades confirmaron hoy la identificación de cinco de los diez trabajadores mineros que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. Los restos fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde el 6 de febrero.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que "llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad El Verde, del municipio de Concordia".

La Fiscalía detalló que la identificación de los cuerpos fue posible los trabajos que han realizado conjuntamente la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales. Del mismo modo, indicó que en el lugar fueron hallados otros cinco cuerpos que aún están por identificarse.

La FGR aseguró que se ha mantenido comunicación con las familias de las víctimas, además de que los cuerpos que ya fueron identificados serán trasladados a sus estados de origen.

Por último, señaló que se continúa en la "búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos" y que se realizan "todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes".

¿Quiénes son los mineros hallados sin vida?

Según la información que se ha dado a conocer, los mineros cuyos cuerpos han sido identificados hasta el momento son:

  • Jesús Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua.
  • Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, procedente de Zacatecas.
  • José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Taxco, Guerrero.
  • José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, también de Zacatecas.

El primero en ser reconocido fue José Ángel Hernández Vélez, el domingo 8 de febrero, mientras que Jesús Antonio de la O Valdez ha sido el más reciente, tras ser identificado hoy por la tarde. En su caso, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua A. C. publicó una esquela expresando su dolor por el fallecimiento de su colega.

Ignacio Aurelio Salazar Flores también fue despedido con una esquela en la cual se lee el siguiente mensaje: "Partió dejando una huella imborrable en el corazón de su familia, amigos y de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo".

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
Esquela publicada por el fallecimiento de Antonio de la O Valdez, uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa. Foto: Especial
Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
Esquela publicada por el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa. Foto: Especial

Estos trabajadores laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., en yacimientos minerales de la zona. El secuestro ocurrió cuando un grupo armado los sacó por la fuerza de su campamento.

El caso generó una intensa movilización de autoridades, e incluso el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció a inicios de febrero que más mil elementos del Ejército mexicano habían sido enviados al estado, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar las labores de búsqueda.

Minera confirma muerte de sus trabajadores

A través de un comunicado, la minera Vizsla Silver Corp. afirmó haber sido informada por parte de "varias familias" sobre que sus trabajadores que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, fueron "encontrados fallecidos", además de que estaban a la espera de que dicha información fuera confirmada por las autoridades mexicanas.

En su mensaje, la empresa incluyó la siguiente declaración de Michael Konnert, su presidente y CEO:

"Estamos devastados por este resultado y por la trágica pérdida de vidas. Nuestras más profundas condolencias están con las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros compañeros, y con toda la comunidad de Concordia. Nuestro enfoque sigue siendo la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante este momento tan difícil".

VZLA-Update-News-Release-FINAL

Sector minero exige justicia

Ante la desaparición de los mineros y la identificación de cinco de los cuerpos, empresas y organizaciones del sector minero firmaron un desplegado en el cual exigen al Gobierno de México y a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se imparta justicia.

"Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar la seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana", se lee en el comunicado que incluye entre sus firmas la de la Cámara Minera de México (Camimex)

"Para nuestro sector es inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva", añadieron los firmantes.

Asimismo, se solicitó que la prioridad sea la "localización con vida" de los mineros que aún se encuentran en calidad de desaparecidos, para que puedan regresar a casa con sus familiares.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

+ Sección

Galileo

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Pienso y pienso en su frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Porque la derecha no va a parar. Quisiera sembrar la duda, dividir, engañar, aislar.
1

No van a parar

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
2

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
3

Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Vacunación sarampión
4

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

El Gobierno de México informó este lunes que habilitará un nuevo periodo de registro para las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar.
5

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar abren registro. Checa el calendario

Vacunación
6

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
7

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

Con todos, pero no con sus hijos
8

Con todos, pero no con sus hijos

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
9

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
10

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.
11

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

Sheinbaum pide a Saúl Monreal esperar por la gubernatura de Zacatecas.
12

"Está joven": CSP insiste en que Saúl Monreal espere 6 años para buscar gubernatura

Inseguridad, percepción y realidad
13

Inseguridad, percepción y realidad

Adán Augusto
14

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl LX causó gran revuelo en redes, por lo que algunos mostraron su buen humor con todo tipo de memes.
15

Bad Bunny se convierte en el gran protagonista del Super Bowl y de los MEMES en redes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
1

Ghislaine Maxwell, "socia" de Epstein, ofrece exonerar a Trump si le regala indulto

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
2

Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
3

Montiel: "Caminamos todo el territorio para que los programas sociales sí lleguen"

El Gobierno de México informó este lunes que habilitará un nuevo periodo de registro para las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar.
4

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar abren registro. Checa el calendario

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla, convocó a la unidad frente a las adversidades que pongan en riesgo a México.
5

Trevilla llama a la unidad para enfrentar adversidades que pongan en riesgo a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la mañana de este lunes que más de 200 concesiones mineras serán regresadas al Estado mexicano.
6

El Estado mexicano recuperará más de 200 concesiones mineras, anuncia la Presidenta

La Presidenta Sheinbaum emitió su opinión sobre el mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl; coincidió con él en que el mejor antídoto contra el odio es el amor.
7

La Presidenta coincide con Bad Bunny: "El mejor antídoto contra el odio es el amor"

Sheinbaum pide a Saúl Monreal esperar por la gubernatura de Zacatecas.
8

"Está joven": CSP insiste en que Saúl Monreal espere 6 años para buscar gubernatura

Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra los aranceles que impuso EU a los países que envían petróleo a Cuba; "son muy injustas estas sanciones", aseguró.
9

Las sanciones a Cuba son injustas; no se puede ahorcar a un pueblo así: Sheinbaum

La inflación sube a 3.79 por ciento en enero 2026: Inegi.
10

La inflación anual se aceleró a 3.79% durante enero: Inegi. ¿Qué productos subieron?

Uno de los momentos más celebrados del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue la escenificación de una boda latina a la mitad del espectáculo.
11

¿Fue real? Pareja invita a Bad Bunny a su boda y se casa en show de Super Bowl

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
12

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia