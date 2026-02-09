Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Los cuerpos de los mineros fueron reconocidos por familiares y compañeros de trabajo. La empresa Vizsla Silver recibió confirmación de que sus empleados fueron hallados sin vida.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Autoridades confirmaron hoy la identificación de cinco de los diez trabajadores mineros que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. Los restos fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde el 6 de febrero.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que "llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad El Verde, del municipio de Concordia".

La Fiscalía detalló que la identificación de los cuerpos fue posible los trabajos que han realizado conjuntamente la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales. Del mismo modo, indicó que en el lugar fueron hallados otros cinco cuerpos que aún están por identificarse.

La FGR aseguró que se ha mantenido comunicación con las familias de las víctimas, además de que los cuerpos que ya fueron identificados serán trasladados a sus estados de origen.

Por último, señaló que se continúa en la "búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos" y que se realizan "todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes".

¿Quiénes son los mineros hallados sin vida?

Según la información que se ha dado a conocer, los mineros cuyos cuerpos han sido identificados hasta el momento son:

Jesús Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, procedente de Zacatecas.

José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Taxco, Guerrero.

José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, también de Zacatecas.

El primero en ser reconocido fue José Ángel Hernández Vélez, el domingo 8 de febrero, mientras que Jesús Antonio de la O Valdez ha sido el más reciente, tras ser identificado hoy por la tarde. En su caso, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua A. C. publicó una esquela expresando su dolor por el fallecimiento de su colega.

Ignacio Aurelio Salazar Flores también fue despedido con una esquela en la cual se lee el siguiente mensaje: "Partió dejando una huella imborrable en el corazón de su familia, amigos y de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo".

Estos trabajadores laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., en yacimientos minerales de la zona. El secuestro ocurrió cuando un grupo armado los sacó por la fuerza de su campamento.

El caso generó una intensa movilización de autoridades, e incluso el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció a inicios de febrero que más mil elementos del Ejército mexicano habían sido enviados al estado, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar las labores de búsqueda.

Defensa refuerza despliegue en búsqueda de mineros en Concordia, Sinaloa. A las 1345 horas del 1 de febrero de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, fueron desplegados a Concordia, Sinaloa, 1,190 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia… pic.twitter.com/9pCzmzeFLe — @Defensamx (@Defensamx1) February 1, 2026

Minera confirma muerte de sus trabajadores

A través de un comunicado, la minera Vizsla Silver Corp. afirmó haber sido informada por parte de "varias familias" sobre que sus trabajadores que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, fueron "encontrados fallecidos", además de que estaban a la espera de que dicha información fuera confirmada por las autoridades mexicanas.

En su mensaje, la empresa incluyó la siguiente declaración de Michael Konnert, su presidente y CEO:

"Estamos devastados por este resultado y por la trágica pérdida de vidas. Nuestras más profundas condolencias están con las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros compañeros, y con toda la comunidad de Concordia. Nuestro enfoque sigue siendo la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante este momento tan difícil".

Sector minero exige justicia

Ante la desaparición de los mineros y la identificación de cinco de los cuerpos, empresas y organizaciones del sector minero firmaron un desplegado en el cual exigen al Gobierno de México y a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se imparta justicia.

"Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar la seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana", se lee en el comunicado que incluye entre sus firmas la de la Cámara Minera de México (Camimex)

"Para nuestro sector es inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva", añadieron los firmantes.

Asimismo, se solicitó que la prioridad sea la "localización con vida" de los mineros que aún se encuentran en calidad de desaparecidos, para que puedan regresar a casa con sus familiares.