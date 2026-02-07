FGR reporta hallazgo de cuerpos y restos en Sinaloa; uno es de mineros desaparecidos

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 6:45 pm

FGR reporta hallazgo de cuerpos y restos en Sinaloa; uno es de mineros desaparecidos
Mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa. Foto: Especial

La Fiscalía informó que los avances en la investigación también llevaron a la detención de cuatro personas que estarían involucradas en la desaparición de los mineros.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a raíz de las investigaciones que se han hecho tras la desaparición de un grupo de mineros en el estado de Sinaloa, se logró el hallazgo de cuerpos y restos humanos, uno de los cuales correspondería a uno de dichos trabajadores.

"Como resultado de dichas actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal [AIC], la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC], la Secretaría de la Defensa Nacional [Defensa] y la Guardia Nacional [GN], fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad", informó la FGR en un comunicado.

La Fiscalía apuntó que los hallazgos se lograron tras la realización de cateos y labores de campo que se han llevado a cabo en el municipio de Concordia, donde tuvo lugar la desaparición de al menos 10 mineros que trabajaban en una mina propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver.

En su comunicado, la FGR afirmó que "continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos".

Hay cuatro detenidos por el caso

Además del hallazgo de cuerpos y restos humanos, la Fiscalía General de la República indicó que gracias a las averiguaciones sobre el caso se ha logrado la detención de cuatro personas que estarían involucradas en la desaparición de los trabajadores de la empresa minera.

"Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial trabaja en el procesamiento de los indicios encontrados. Asimismo, personal ministerial de FEMDO realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes", destacó la institución.

Lo dice el reportero

