FGR reporta hallazgo de cuerpos y restos en Sinaloa; uno es de mineros desaparecidos

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a raíz de las investigaciones que se han hecho tras la desaparición de un grupo de mineros en el estado de Sinaloa, se logró el hallazgo de cuerpos y restos humanos, uno de los cuales correspondería a uno de dichos trabajadores.

"Como resultado de dichas actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal [AIC], la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC], la Secretaría de la Defensa Nacional [Defensa] y la Guardia Nacional [GN], fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad", informó la FGR en un comunicado.

La Fiscalía apuntó que los hallazgos se lograron tras la realización de cateos y labores de campo que se han llevado a cabo en el municipio de Concordia, donde tuvo lugar la desaparición de al menos 10 mineros que trabajaban en una mina propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver.

En su comunicado, la FGR afirmó que "continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos".

Hay cuatro detenidos por el caso

Además del hallazgo de cuerpos y restos humanos, la Fiscalía General de la República indicó que gracias a las averiguaciones sobre el caso se ha logrado la detención de cuatro personas que estarían involucradas en la desaparición de los trabajadores de la empresa minera.