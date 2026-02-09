Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía

El cuerpo fue identificado como el de José Ángel Hernández Vélez, quien desapareció junto a otros nueve mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El cuerpo hallado sin vida hace unos días en Sinaloa sí corresponde a uno de los mineros que desaparecieron en el municipio de Concordia, confirmaron hoy autoridades. Se trata de José Ángel Hernández Vélez, originario del estado de Zacatecas.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el minero de 37 años fue reconocido por sus familiares, luego de que fuera rescatado de una fosa clandestina localizada en la comunidad El Verde.

La noticia fue confirmada por Geovanna Bañuelos, Senadora zacatecana del Partido del Trabajo (PT), quien compartió el siguiente mensaje en redes sociales:

"Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. A su familia y seres queridos les expreso mi solidaridad y mi acompañamiento en este momento tan difícil. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así. Descanse en paz".

Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. A su familia y seres queridos les expreso mi solidaridad y mi acompañamiento en este momento tan difícil. Ninguna familia debería vivir la… pic.twitter.com/TROOufZTuI — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) February 8, 2026

La FGR halla cuerpos y restos humanos en Sinaloa

José Ángel Hernández Vélez fue localizado sin vida junto a otros cuerpos y restos humanos el pasado 6 de febrero. La Fiscalía General de la República informó que el hallazgo se logró a raíz de las investigaciones que se han hecho tras la desaparición de 10 mineros en el estado de Sinaloa.

La Fiscalía apuntó que este descubrimiento fue posible tras la realización de cateos y labores de campo que se han llevado a cabo en el municipio de Concordia, donde tuvo lugar la desaparición de los trabajadores de una mina propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver.

En su comunicado, la FGR afirmó que "continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos".

Además del hallazgo de cuerpos y restos humanos, la Fiscalía General de la República indicó que gracias a las averiguaciones sobre el caso se ha logrado la detención de cuatro personas que estarían involucradas en la desaparición de los trabajadores de la empresa minera.