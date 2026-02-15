China y EU se disputan Latinoamérica. Mantenerse soberana será el reto para la región

Deutsche Welle

15/02/2026 - 4:16 pm

China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos e infraestructura generan dependencias.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, su homólogo de China. Foto: Casa Blanca

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México y EU organizan red propia de minerales críticos. Quien domina, hoy, es China

EU se volvió inestable e iracundo. Sus aliados tradicionales contactan a China: WSJ

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

América Latina en una encrucijada. Rara vez la región ha estado tan intensamente atrapada entre la rivalidad de las grandes potencias, las tensiones políticas internas y una profunda reorientación económica como en 2026.

Por Claudia Herrera Pahl

Berlín, 15 de febrero (DeutscheWelle).- Lo que durante mucho tiempo fue considerado un espacio geopolítico secundario vuelve a situarse en el centro de la política internacional. Este 2026 podría convertirse en un año geopolítico decisivo para el continente americano. Así lo analizan y coinciden expertos alemanes reunidos en la ponencia Latinoamérica entre tensiones políticas, estabilidad y seguridad, organizada por la Akademie für Politische Bildung (Academia de Educación Política) en Tutzing, Alemania.

El retorno de la lógica estratégica

Estados Unidos (EU) adoptó una postura claramente más firme hacia la región. Las cuestiones de seguridad dominan la agenda: migración, narcotráfico, control fronterizo y contención de tendencias autoritarias. Al mismo tiempo, la política comercial se utiliza cada vez más como instrumento geopolítico. Aranceles, renegociaciones de acuerdos y vinculaciones estratégicas recuerdan una lógica clásica de poder.

Quien observe la política exterior estadounidense a largo plazo percibe menos un cambio de rumbo que un retorno a la continuidad histórica. Desde la Doctrina Monroe de 1823, Estados Unidos ha considerado el hemisferio occidental como un espacio central de seguridad. Las intervenciones y la influencia política han formado parte de su práctica exterior. Lo novedoso hoy no es tanto el interés como el tono: más directo, menos normativo y más explícitamente estratégico.

En opinión de Lisa-Marie Geltinger, asistente de investigación en la cátedra de Política Internacional y Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Ratisbona y miembro asociado del Centro para el Orden Medio y Global en Berlín (CMEG), la más reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro "puede ser catalogada de ilegal según el Derecho Internacional, pero es políticamente legítima".

En el trasfondo se encuentra la rivalidad sistémica con China (e indirectamente también con Rusia). Las grandes potencias rara vez toleran competidores estratégicos en su esfera de influencia. Esta lógica pesa más que los argumentos morales en la configuración actual de la política regional.

"Si bien actualmente no existen bases militares operadas por China o Rusia en la región latinoamericana, sus vínculos económicos y su presencia en puertos clave podrían traducirse en una posible acción militar, transformando un riesgo, o incluso uno percibido, en una amenaza real”, sostiene Geltinger.

Esto también permite cierta proyección de poder. Y, naturalmente, Estados Unidos preferiría mantener esto bajo su control en lugar de depender de China, que es en última instancia su mayor competidor y rival en la actualidad.

China como actor económico estratégico

China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos, infraestructura y explotación de recursos naturales generan nuevas dependencias. Especialmente relevantes son el litio y el cobre, recursos clave para la movilidad eléctrica, la digitalización y las tecnologías militares.

China se ha establecido como el principal socio comercial de la mayoría de los países suramericanos y superó desde hace tiempo a Estados Unidos en este aspecto.

Para muchos países latinoamericanos, el capital chino resulta atractivo por su rapidez y por la ausencia de fuertes condicionamientos políticos. Sin embargo, la presencia económica puede traducirse en influencia estratégica. Desde la perspectiva de Washington, esto representa un riesgo que va más allá del comercio.

Así, América Latina se convierte en escenario de competencia global no tanto ideológica como estructural.

Migración, drogas y crisis estructurales

La migración sigue siendo un punto neurálgico. El endurecimiento de las políticas de deportación y la externalización del control migratorio transforman las dinámicas regionales. Al mismo tiempo, el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo intensifica las tensiones de seguridad.

No obstante, ni la migración ni la economía de la droga pueden abordarse de forma aislada. Ambas reflejan desigualdades estructurales profundas, debilidades institucionales y dependencias económicas persistentes.

Democracia bajo presión

A ello se suman tensiones políticas internas. En varios países se amplían las facultades del Poder Ejecutivo, aumenta la polarización política y las instituciones democráticas enfrentan desafíos crecientes. "En términos politológicos, la región atraviesa una ‘coyuntura crítica': las decisiones actuales pueden definir trayectorias políticas de largo plazo", advierte el profesor Günther Maihold, de la Universidad Libre de Berlín.

"Las elecciones en grandes países como Brasil o Perú podrían adquirir, por ello, una relevancia trascendental. No está claro si se consolidarán sistemas democráticos estables o si se reforzarán tendencias autoritarias", explica.

China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos e infraestructura generan dependencias.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 20 de enero de 2026. Foto: Li Yuanqing, Xinhua

Entre influencia externa y autonomía

América Latina enfrenta un año decisivo: 2026 podría convertirse en el año en el que se redefinan las orientaciones políticas y económicas de la región, con consecuencias que irían mucho más allá del continente. Por lo tanto, América Latina enfrenta un doble desafío: posicionarse estratégicamente en un mundo multipolar y al mismo tiempo fortalecer sus estructuras internas.

"Ni Washington ni Pekín determinarán por sí solos el futuro de la región. Será decisivo que los propios países latinoamericanos logren preservar su capacidad de acción", sostiene Maihold.

El año 2026 podría ser algo más que un episodio adicional de tensión geopolítica. Podría marcar el inicio de una etapa en la que América Latina deje de ser una periferia y se consolide como un espacio estratégico clave del siglo XXI.

China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos e infraestructura generan dependencias.
El Presidente chino, Xi Jinping, también Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central (CMC), saluda al personal militar por videoconferencia en Beijing, capital de China, el 10 de febrero de 2026. Foto: Li Gang, Xinhua

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Explora más en estos temas
China Estados Unidos Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

+ Sección

Galileo

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
2

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
3

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

Fallece el periodista Jorge Meléndez Preciado
4

Jorge Meléndez, periodista de izquierda y luchador social, fallece a los 81 años

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
5

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

El Gobierno de México anuncia incentivo fiscal para el cine.
6

La Presidenta formaliza nuevos incentivos para el cine, con elogios de Salma Hayek

Hoy No Circula Sabatino
7

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

Cuatro hombres son los detenidos por el ataque al bar Sala de Despecho Puebla, ubicado en la Isla de Angelópolis, hecho que ocurrió la madrugada del sábado.
8

Ataque en Sala de Despecho Puebla fue planeado; detenidos vigilaron a víctimas: SSP

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
9

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

10

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

Las quejas laborales del T-MEC contra México se concentran en el sector automotriz, donde EU perdió 25 por ciento de empleos desde 1999.
11

EU presiona a México con 46 reclamos laborales en el T-MEC; el foco: los automóviles

Un choque múltiple dejó este domingo un saldo de tres muertos y 15 heridos en el tramo Xonacatlán–Lerma del Libramiento Bicentenario.
12

Choque múltiple deja 3 muertos y 15 heridos en el Libramiento Bicentenario, en Edomex

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
13

Casi todos los líderes del PVEM, aliado 4T, han sido vinculados a casos de corrupción

Sergio Pérez presentación de Cadillac en México
14

"Checo" Pérez al volante de Cadillac en la F1: ¿Cuándo debuta el piloto mexicano?

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
15

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos e infraestructura generan dependencias.
1

China y EU se disputan Latinoamérica. Mantenerse soberana será el reto para la región

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
2

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

Un choque múltiple dejó este domingo un saldo de tres muertos y 15 heridos en el tramo Xonacatlán–Lerma del Libramiento Bicentenario.
3

Choque múltiple deja 3 muertos y 15 heridos en el Libramiento Bicentenario, en Edomex

Las quejas laborales del T-MEC contra México se concentran en el sector automotriz, donde EU perdió 25 por ciento de empleos desde 1999.
4

EU presiona a México con 46 reclamos laborales en el T-MEC; el foco: los automóviles

A casi 12 años del derrame de desechos mineros de Grupo México en la cuenca del Río Sonora, la Semarnat inició el muestreo de metales en la zona.
5

Semarnat hace muestreo de metales pesados en Río Sonora tras derrame de Grupo México

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
6

Casi todos los líderes del PVEM, aliado 4T, han sido vinculados a casos de corrupción

El Gobierno de México anuncia incentivo fiscal para el cine.
7

La Presidenta formaliza nuevos incentivos para el cine, con elogios de Salma Hayek

Sergio Pérez presentación de Cadillac en México
8

"Checo" Pérez al volante de Cadillac en la F1: ¿Cuándo debuta el piloto mexicano?

Si no fuiste a recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina para Secundaria, te tenemos una muy buena noticia: habrá un periodo de entregas extemporáneas.
9

Beca Rita Cetina para Secundaria: ¿No recogiste tu tarjeta? Aquí te decimos qué hacer

Cuatro hombres son los detenidos por el ataque al bar Sala de Despecho Puebla, ubicado en la Isla de Angelópolis, hecho que ocurrió la madrugada del sábado.
10

Ataque en Sala de Despecho Puebla fue planeado; detenidos vigilaron a víctimas: SSP

Nuevo microsismo en Naucalpan, Edomex.
11

Un microsismo sorprende a habitantes de Naucalpan, Edomex; tuvo una magnitud de 1.3

“Los Monstruos de Nos”
12

¿Una obra de teatro para toda la familia? Disfruta de Los Monstruos de Nos