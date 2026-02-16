Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

16/02/2026 - 9:40 am

centenario-oro-onza-plata
En México hay una lista de vendedores autorizados de las monedas de oro y plata. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Artículos relacionados

El centenario de oro repuntó tras un cierre de semana en rojo, mientras que la onza de plata mantiene su caída durante las primeras horas de este lunes. 

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Las monedas de oro y plata sufrieron cambios mixtos en su cotización entre los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) este lunes.

El centenario de oro registró una ligera alza que no superó el punto porcentual alcanzando un precio máximo de poco mas de 112 mil pesos por pieza.

Mientras que la onza de plata se depreció este inicio de semana hasta más de dos puntos porcentuales, alcanzando un valor máximo que supera los mil 600 pesos por pieza.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata entre todos los vendedores autorizados este lunes 16 de febrero de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

Banxico
El Banco de México cuenta con una lista se vendedores autorizados de estas piezas de oro y plata. Foto: Cuartoscuro.

Banorte:

Centenario de oro:

  • 93 mil 895 pesos en compra.
  • 111 mil pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 159.40 pesos en compra.
  • Mil 669.40 pesos en venta.

En Banorte el precio de las monedas de oro subieron 395 pesos en la compra y 372 en la venta, desde el viernes pasado. Mientras que en las piezas de plata la depreciación fue de alrededor de los 2o pesos tanto en venta como en compra.

BBVA

Centenario de oro:

  • 98 mil 250 pesos en compra.
  • 112 mil 800 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 250 pesos en compra.
  • Mil 540 pesos en venta.

En esta institución bancaria el incremento en los centenarios de oro fue de 250 pesos en compra y 300 pesos en venta. Por su parte, la onza de plata sufrió un decremento de 30 pesos en compra y 35 pesos en venta.

Banamex:

Centenario de oro:

  • 94 mil 200 pesos en compra.
  • 107 mil 200 pesos en venta.

En Banamex, la pieza de oro subió 400 pesos por pieza tanto en compra como en venta. En este banco sólo ofertan centenarios.

Banco Azteca:

Onza de plata:

  • Mil 282 pesos en compra.
  • Mil 482 pesos en venta.

En este vendedor autorizado, que sólo cuenta con monedas de plata, no registró cambios en su cotización desde el viernes pasado.

Banregio:

Centenario de oro:

  • 111 mil 507 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 490 pesos en venta.

Banregio, que únicamente vende las piezas de esto metales preciosos y no compra, no reportó cambios en el centenario de oro y una caída de 33 pesos en la onza de plata.

Monedas de oro y plata
Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y plata. Infografía: SinEmbargo.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este lunes, Banorte se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro en compra, mientras que Banamex en venta. En contraste, BBVA registra los precios más altos de compra y venta.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en Banorte para compra y Banco Azteca para la venta. Por otro lado, Banco Azteca exhibe los precios más altos tanto de compra y Banorte para venta.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

  • Banorte
  • Banregio
  • BBVA
  • Casa de Moneda
  • Mide
  • Soluciones Ecológicas en Metales
  • Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.

Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

