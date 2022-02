No todo es Snoop Dog: ¿quiénes serán las estrellas musicales invitadas al Super Bowl?

Además del show de las leyendas del rap en el medio tiempo del Super Bowl LVI, la NFL presentó a los otros artistas invitados, entre ellos Mickey Guyton, Jhene Aiko, las reinas del góspel Mary Mary y el dj Zedd.

Por Itzel Roldán

Saltillo, 1 de febrero (Vanguardia).- Más allá de las leyendas del rap Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que protagonizarán el show de medio tiempo del Super Bowl LVI el próximo 13 de febrero, este martes la NFL anunció a los otros invitados musicales que le pondrán ritmo a la mayor celebración del futbol americano.

La artista country Mickey Guyton será la encargada de interpretar el himno nacional, mientras que la cantante de R&B Jhene Aiko interpretará “America the Beautiful” y las reinas del góspel Mary Mary interpretarán “Lift Every Voice and Sing”, acompañada por la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, como parte de los eventos previos al enfrentamiento entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals.

Además, la actriz Sandra Mae Frank interpretará el himno nacional y “America the Beautiful” en lenguaje de señas en nombre de la Asociación Nacional de Sordos. Por si fuera poco, el DJ y productor Zedd, actuará como el DJ oficial previo al juego.

La alineación musical de este Super Bowl LVI habla de los recientes cambios en la NFL hacia una mayor diversidad, movimiento que inició con la llegada de Roc Nation como consultor de entretenimiento en 2019. Guyton es el primer artista negro en recibir una nominación al Grammy por Mejor Álbum Country y ha hablado abiertamente sobre el racismo, de hecho ella ha sido víctima de ataque por parte de algunos fanáticos del género.

Aiko, seis veces nominada al Grammy, es una artista multicultural conabuelos que son japoneses y dominicanos. Mary Mary es un dúo de gospel de larga trayectoria originarias de Los Ángeles, compuesto por las hermanas Erica Atkins-Campbell y Trecina Atkins-Campbell. Por su parte, Frank interpreta a una persona sorda en el espectáculo “New Amsterdam” y también es sorda en la vida real.

En honor al 75.º aniversario de la Fuerza Aérea, el servicio militar realizará un sobrevuelo único en su tipo sobre el estadio SoFi durante el himno nacional. Además, recordemos que el show de medio tiempo será producido por DPS con Roc Nation y Jesse Collins sirviendo como productores ejecutivos y Hamish Hamilton como director, por lo que sin duda será un espectáculo para el recuerdo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.