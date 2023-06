EU: Congresistas urgen medidas contra México por restricciones al maíz transgénico

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Alrededor de 60 congresistas redactaron una carta exigiendo a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) a que tome acciones contra México por no hacer cambios en sus políticas para la importación de maíz transgénico, luego de que culminara el periodo de consultas técnicas.

El legislador Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio de la Comisión de Medios y Arbitrios, encabezó la misiva firmada por 62 miembros del Congreso hacia Katherine Tai, titular de la USTR en el que piden emplear las herramientas disponibles en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para responsabilizar a México por sus políticas relacionadas con el maíz transgénico.

La carta señala que han transcurrido dos meses desde que se habían llevado a cabo acciones de consultas técnicas con México para atender sus políticas; sin embargo, en dicho lapso no han habido acciones significativas, por lo que es necesaria la topa de medidas adicionales.

