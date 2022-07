Juez de Florida bloquea temporalmente prohibición del aborto; Kentucky replica medida

Por Anthony Izaguirre, Bruce Schreiner y Amy Forliti

TALLAHASSEE, Florida, EU, 1 de julio (AP).— Un Juez de Florida dijo el jueves que bloqueará temporalmente la prohibición a los abortos después de las 15 semanas de gestación decretada en el estado, pero su fallo no entrará en vigor antes de que la prohibición se convierta en ley el viernes, una cuestión que podría causar confusión tanto a las pacientes como a los proveedores de abortos.

En tanto, un Juez de Kentucky suspendió temporalmente la prohibición casi total de los abortos en ese estado, lo que permitió que se reanudaran los procedimientos después de que se detuvieran abruptamente cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo del caso Roe vs. Wade la semana pasada. El estado no tardó en apelar la orden del Juez.

Los casos de Florida y Kentucky reflejan las batallas que se libran en los tribunales de todo el país después de que la Corte Suprema declarara que el aborto no está protegido por la Constitución federal.

La Corte Suprema dejó en manos de los estados la decisión de si el aborto es legal dentro de sus fronteras, lo que obligó a los abogados de ambos lados del debate a recurrir a las constituciones estatales.

Algunas de las disputas legales involucran leyes de activación automática que fueron diseñadas para entrar en vigor si el fallo Roe vs. Wade era revocado. Algunas son prohibiciones que han existido durante generaciones sin ser aplicadas. Otras implican prohibiciones al aborto que fueron suspendidas a la espera del fallo sobre el caso Roe vs. Wade y que ahora están avanzando.

La disputa legal genera caos para las pacientes, incluidas algunas del estado de Kentucky que fueron rechazadas por las clínicas y reprogramaron sus citas en estados vecinos.

El propietario de la única clínica donde se practica el aborto en Dakota del Norte —que funciona hasta el 28 de julio— dijo que una paciente escribió en un formulario: ”¿Seré enjuiciada por abortar hoy?”

En Florida, el Juez John C. Cooper dijo el jueves que bloquearía temporalmente la entrada en vigor de una prohibición a los abortos después de las 15 semanas de gestación tras una impugnación judicial por parte de proveedores de salud reproductiva que dicen que la Constitución estatal garantiza el derecho al procedimiento. Cooper dijo que la prohibición estatal era “inconstitucional porque viola la cláusula de privacidad de la Constitución de Florida”.

El Gobernador republicano Ron DeSantis dijo que el estado apelaría.

