BITS | Star Wars Outlaws, una carta de amor a una galaxia muy, muy lejana

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Estamos frente a otro juego de Star Wars, una tarea bastante desafiante desde el inicio con un vara bastante alta que han dejado otras entregas en el pasado. Sin embargo, Ubisoft se ha dado a la tarea de crear una historia nueva y totalmente fresca para darnos algo bastante diferente a lo que hemos estado acostumbrados, dejando de lado por completo al protagonismo de los jedis para enfocarnos en otras partes fundamentales de este universo, tal vez ese sea el mayor acierto de Star Wars Outlaws.

Este maravilloso mundo abierto nos pone en el papel de Kay Vess, una ladrona que ha buscado sobrevivir en el hostil mundo del que forma parte desde que era muy pequeña, adentrándose en el bajo mundo de los robos y las estafas, aunque es un camino que no ha sido nada sencillo. Además, estará acompañada de “Nix” una criatura que es más que una mascota, sino que es un verdadero aliado para nuestro personaje y las tareas que desempeña y es que la mayoría de las tareas y acciones que tenemos que realizar, simplemente no se podrían hacer sin el complemento de nuestro fiel acompañante. Para esto, los eventos de Star Wars Outlaws toman lugar entre los acontecimientos de las películas The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, o sea que el imperio está más presente que nunca, los jedis no tienen una presencia tan grande, ya que en este momento Luke Skylwaker estaría en su entrenamiento con Yoda y el imperio seguiría bajo el mando de Darth Sidius.

Tal vez la mejor manera de definir la trama es como una historia de policías y ladrones, pero en el universo de Star Wars, con más ladrones que policías y es que desde los primeros instantes, diferentes acontecimientos dan paso a que nuestra protagonista sea una de las personas más buscadas por los sindicatos criminales, los Pyke, Crimson Dawn, el Cartel Hutt y el Clan Ashiga, pero al mismo tiempo, esto se vuelve un sinónimo de libertad para nuestra protagonista, quien se dedicará a viajar por diferentes galaxias para reclutar a una tripulación que le ayude a dar el golpe más importante de su carrera. Aunque claro, en el camino haremos amigos y enemigos, seremos mejores aliados de ciertas facciones y de otras no tanto, gracias a esto tendremos una gran cantidad de misiones donde conoceremos a diferentes personajes, que si bien, no tienen tanta profundidad o desarrollo como nuestra protagonista, le dan un pequeño toque de variedad.

Gracias al sistema de reputación que el juego tiene, a lo largo de la historia tendremos que tomar decisiones que serán de alta importancia para crear una buena o mala reputación dependiendo de la que elijamos y es que, se nos presentará el conflicto de estar realizando un trabajo para una facción, pero queremos contarle a otra y eso representaría traicionar a nuestro contratista, pero ayudaría a crecer en confianza con el bando opuesto. Además de esto y de la gran cantidad de misiones que tenemos disponibles, el mundo abierto está bastante vivo y en muchas ocasiones podremos encontrarnos misiones secundarias que complementan la experiencia del juego.

Uno de los mejores aspectos es su jugabilidad y es que estamos frente a un juego de ladrones, donde aparte de que podremos tener acceso a robar una gran cantidad de artículos que encontremos, el juego realmente te pone un desafío al exigirte ser sigiloso en una gran cantidad de misiones y es que bien podríamos entrar y dispararles a todos y listo, pero no, aquí el sigilo es fundamental y hacerlo de la manera correcta aún más, de lo contrario serás sorprendido y tendrás que volver a empezar.

A nivel gráfico, al hablar de un universo basado en Star Wars no es nada sencillo llevar esta tarea acabo, sin embargo, el resultado es espectacular, desde los planetas que podemos explorar, su naturaleza, los diferentes pueblos o las ciudades y todo lo que incluyen nos transporta de inmediato a lo que conocemos de este gran universo, todo esto complementado con una increíble banda sonora, sobre todo, al momento de viajar por el espacio, la experiencia y los detalles son impecables.

Star Wars Outlaws brinda la frescura que necesitaba la franquicia dentro de los videojuegos, una frescura que ha llegado a las series de TV y que mucho necesita el universo cinematográfico, esperemos que no sea la última vez que veamos a Kay Vess en una aventura.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez