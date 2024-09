Sheinbaum comparte un mensaje de apoyo para AMLO por su último Informe de Gobierno

Claudia Sheinbaum dijo que era un honor haber compartido con Andrés Manuel López Obrador desde que fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y acompañarlo desde el desafuero hasta su etapa ahora como Presidente.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, compartió este domingo un mensaje de apoyo al mandatario Andrés Manuel López Obrador, previo a su sexto y último Informe de Gobierno, que se realizó en el Zócalo capitalino.

A través de redes sociales, Sheinbaum Pardo publicó un fragmento de un texto que escribió cuando recibió, de López Obrador, el bastón de mando para encabezar el movimiento de la Cuarta Transformación, luego de que resultara ganadora de la contienda interna de Morena para tomar as riendas de la coordinación de los comités de la 4T.

“Usted querido Presidente, por muchos años y junto a millones de mexicanos y mexicanas ha representado y representa el anhelo de justicia del pueblo de México, con su energía, empuje, ha cambiado para bien, la historia de nuestro país”, escribió.

Cuando recibí el bastón de mando de nuestro movimiento escribí un texto. Transcribo una parte, en este histórico día del 6o Informe de Gobierno del presidente @lopezobrador_: Lic. Andrés Manuel López Obrador, dirigente de nuestro movimiento, presidente de la República, estamos… pic.twitter.com/KRMyZiP2M3 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 1, 2024

“Usted querido Presidente, es un referente ético y moral que nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarse frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias, y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga. Sepa, querido Presidente, que siempre tendrá nuestro apoyo y cuidaremos su gran legado, y sepa que el cierre de su Gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México, estaremos haciendo historia”, agregó.

Además, dijo que era un honor haber compartido con López Obrador desde que fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y acompañarlo durante el desafuero, las elecciones presidenciales del 2006, y la formación de Morena como asociación civil y luego como partido político.

“Es un honor haber caminado junto a usted cuando fue Jefe de Gobierno, cuando lo desaforaron, cuando hicieron el fraude de 2006, con el Gobierno legítimo, cuando luchamos por la defensa del petróleo con las adelitas, cuando se formó Morena como asociación civil, cuando se formó como partido, cuando la lucha contra la Reforma Energética del 2013, en el triunfo de 2018, como Jefa de Gobierno y usted como Presidente. Es un honor haber caminado junto a usted en aquella histórica marcha del 27 de noviembre de 2022 y es un honor, recibir de sus manos este bastón de mando”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador pronunció este domingo su sexto y último Informe de Gobierno, en la que será una de sus últimas apariciones públicas. Ante miles de personas reunidas en el Zócalo, el Presidente preguntó sobre qué sería mejor, mantener el actual sistema de elección de jueces, magistrados o ministros, o designarlos por voto popular.

“Hoy rindo ante ustedes, y ante el pueblo y la Nación mi último Informe de Gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de invasores europeos”, inició su mensaje.

López Obrador presentó el 1 de diciembre de 2018 una lista de 100 compromisos que serían el eje de su Gobierno. A 30 días de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, la lista queda con 68 compromisos cumplidos, 15 no cumplidos, 10 en proceso y siete sin elementos para evaluar.

El grueso de las promesas cumplidas tienen que ver con los programas sociales, que fue uno de los objetivos principales de todo el Gobierno iniciando labores para ello incluso antes de que éste entrara en funciones. Otros compromisos calificados como cumplidos son los referentes a la austeridad y cambios en la administración pública, que además quedaron asegurados constitucionalmente.

Sin embargo, los no cumplidos dejan también una huella grande en el balance final de la administración de López Obrador. El caso Ayotzinapa es uno de los de mayor polémica. El Presidente aseguró que se daría con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos, y en la última semana de agosto se realizó la última reunión entre su Gobierno, y los padres y madres, que aseguraron ya no hubo avances significativos luego de que el Presidente tomara personalmente el caso.

Otro compromiso fue sobre la Reforma a la Ley Minera. Hay una propuesta en el Congreso, pero está detenida, dejando en funciones la Ley que está vigente desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con lo que la transferencia del impuesto minuto a las comunidades afectadas por esta actividad tampoco se materializó.

La otra categoría es la de los compromisos en proceso, en la que entran promesas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo, el detener la introducción de semillas transgénicas y nocivas. Aunque se detuvo a Monsanto, lo relacionado con el glifosato quedó pendiente a pesar de los esfuerzos del sector académico.

Con base en la lista, el de López Obrador fue el sexenio de los programas sociales. Es en ese rubro en el que más palomitas tiene: se les dio apoyo a los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos; las becas para estudiantes de media superior; a jóvenes en condiciones de pobreza que accedieron a universidades; aumentó la pensión de adultos mayores y se hizo derecho constitucional; se dio apoyo a personas con discapacidad y se instauraron los precios de garantía para pequeños productores.

–Con información de Daniela Barragán