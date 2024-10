Julian Assange afirma que se declaró “culpable de periodismo” para quedar en libertad

Por Sylvia Hui y Barbara Surk

NIZA, Francia (AP)-.- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo el martes que quedó en libertad tras años encarcelado porque se declaró “culpable de periodismo”.

Assange ofreció su testimonio acerca del impacto de su detención y condena sobre los derechos humanos ante el comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia. La Asamblea incluye a parlamentarios de 46 países europeos.

“Hoy no estoy libre porque el sistema haya funcionado”, dijo Assange en sus primeras declaraciones públicas desde su liberación en junio. “Hoy estoy libre tras años de encarcelamiento porque me declaré culpable de periodismo”.

Assange quedó en libertad en junio tras pasar cinco años en una cárcel británica tras declararse culpable de obtener y publicar secretos militares estadounidenses, en un acuerdo con los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos que puso fin a una larga saga legal. Antes de entrar al penal, pasó siete años en un exilio autoimpuesto en la embajada de Ecuador en Londres, donde pidió asilo por persecución política.

La transición de años de confinamiento en una cárcel de máxima seguridad a dirigirse a parlamentarios europeos ha sido un “giro profundo y surrealista”, manifestó Assange mientras detallaba su experiencia de años de aislamiento en una pequeña celda.

“Despoja a uno de su sentido de sí mismo, dejando solo la cruda esencia de la existencia”, explicó, con la voz entrecortada mientras se disculpaba por sus “palabras vacilantes” y una “presentación sin pulir”.

El editor digital australiano fue acusado de recibir y publicar cientos de miles de informes de guerra y cables diplomáticos que incluían detalles de las irregularidades cometidas por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Su actividad fue celebrada por los defensores de la libertad de prensa, que elogiaron su labor para sacar a la luz conductas militares que, de otra forma, podrían haber quedado ocultas.

Entre los archivos publicados por WikiLeaks había un video del ataque de las fuerzas estadounidenses a un helicóptero Apache en 2007 en Bagdad, en el que murieron 11 personas, incluyendo dos periodistas de Reuters.

Pero los críticos alegan que su conducta puso en peligro la seguridad nacional estadounidense, así como vidas inocentes — las de quienes informaban a las tropas de Washington en Irak y Afganistán —, y se desviaba de las obligaciones del periodismo tradicional.

La disputa terminó con Assange declarándose culpable en una corte de distrito estadounidense en las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense no incorporado en el Pacífico.

