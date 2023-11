VIDEO: Sheinbaum amonesta: “no caigamos en politiquería, en divisiones internas”

La exjefa de Gobierno hizo una invitación para evitar las divisiones dentro de Morena y destacó la importancia de recordar los principios del movimiento para mantener la unidad.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de Morena, difundió un video este miércoles donde hizo un llamado a evitar las divisiones al interior del partido en los procesos para de designación de las coordinaciones estatales de los Comítes de Defensa de la Cuarta Transformación, lo anterior como respuesta a un supuesto audio donde Martí Batres arremetía contra Omar García Harfuch.

“Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas, nuestro movimiento es un movimiento extraordinario, y el pueblo de México demanda mucho de nosotros, tenemos que poner, siempre, por encima de todo, nuestros principios, nuestras causas, también poner por encima de todo, la unidad del movimiento”, señaló la exjefa de Gobierno a través de un video publicado en sus redes sociales.

La abanderada de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) hizo énfasis en que las encuestas serán totalmente transparentes y no hay favoritas o favoritos por parte suya, ni tampoco por parte del presidente de Morena, Mario Delgado. “Tenemos que ser completamente neutrales”, puntualizó.

Reiteró que serán las encuestas y la participación del género los factores que determinen quiénes van a ser elegidos al concluir el proceso.

Sheinbaum detalló que será por medio de encuestas como se elegirá a las y los candidatos a gobernadores de los nueve estados donde se renovarán gubernaturas en 2024.

Informó que se conformaron consejos estatales para determinar quién representará a los estados, y que será a través de un total de tres encuestas por cada entidad federativa como se determine quienes serán las y los candidatos.

La Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T indicó además que recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que, de los nueve estados (ocho entidades y la Ciudad de México), deberá haber un total de cinco candidatas mujeres.

Así, la candidata morenista puntualizó que el procedimiento de selección será conforme a lo que determine la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, pero que se elegirán a las mujeres más competitivas en cada entidad. Los resultados se darán a conocer el próximo 10 de noviembre.

“De manera muy transparente, van a determinar qué cinco mujeres van a participar a partir de quiénes son las más competitivas en sus entidades haciendo la comparación entre las nueve entidades federativas. Esto lo determinan las reglas que se firmaron por cada una de las personas que están participando”, explicó.

BATRES y MORENA NIEGAN AUDIO

El señalamiento de Claudia Sheinbaum respecto de las divisiones al interior de Morena tuvo lugar en el contexto de un audio difundido en redes sociales en el cual se escucha supuestamente a Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dar su apoyo a Clara Brugada en lugar de a Omar García Harfuch para sucederlo en el cargo.

No obstante, ayer por la noche en su cuenta de X, Batres desmintió haber hecho tales afirmaciones y dijo que el audio era falso pues había sido producido mediante Inteligencia Artificial.

En el audio atribuido a Batres, se le escuchaba acusar a Claudia Sheinbaum de no estar viendo las divisiones “ni el panorama completo” al interior del partido.

En un comunicado, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México desmintió el audio y expresó su postura al indicar que la oposición está “desesperada por su debacle rumbo a 2024”, lo cual se evidenciaba en el ataque al Jefe de Gobierno capitalino con el uso de herramientas tecnológicas.

“A quienes durante muchos años hemos luchado junto con Martí Batres sabemos que es una persona íntegra y de principios, por ello nos queda claro que la creación y difusión de ese audio es producto de la guerra sucia que los conservadores llevan a cabo en contra de Morena y de sus militantes”, expresaron.

Los morenistas indicaron también que se trataba de un audio manipulado que “falsamente se le atribuye al Jefe de Gobierno, Martí Batres, hombre de grandes convicciones y luchador de las causas sociales”.

La dirigencia invitó a que la oposición, compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) deje la “politiquería”, y argumentó que la Ciudad de México y sus habitantes “requieren de hombres y mujeres propositivos que trabajen con altura de miras por el bien de todos”.

ME PREOCUPA EL PROCESO DE MORENA: LÓPEZ-GATELL

Hugo López-Gatell, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, aseguró que la falta de claridad por parte de la dirigencia de Morena para la elección de las y los candidatos en la capital y ocho entidades pone en riesgo el movimiento fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el exsubsecretario de Salud expresó su preocupación por el silencio que ha guardado el partido que dirige Mario Delgado ante el actuar que han tenido algunos aspirantes en la capital del país.

“El proceso me parece que es preocupante porque a lo que estaría llevando es un alejamiento del partido Morena respecto al pueblo y esto pondría en riesgo este proceso de transformación que el Presidente con tanto esfuerzo ha ido construyendo […] La pregunta clave es: ¿dónde está el partido? ¿Y dónde están también una gran cantidad de líderes políticos o intelectuales que han sido referentes morales de la izquierda? Hay varios, ¿dónde están?, ¿por qué no se pronuncian?”.

El exfuncionario dijo que lo más importante no son las personas, sino cuidar la credibilidad del movimiento. “Yo no he pensado en todo este proceso en personas, lo que he pensado que lo más valioso es cuidar la credibilidad del Movimiento de Regeneración Nacional, yo hablo del movimiento, no del partido, no del aparato que ese puede ser reemplazable en otros ciclos. Yo no veo que se esté pronunciando la dirigencia del partido”.

López-Gatell afirmó que, ante esta situación, él ha decidido alzar la voz para señalar las inconsistencias; sin embargo, esto ha provocado que sea calificado como “rupturista”, cuando sostuvo que no es así.

“Es momento de que alguien diga algo si nadie al interior lo ha querido decir y cuando se dice empieza la deformación dicen que soy Ebrard y que soy rupturista. Aclaro, yo no soy rupturista, yo voy a estar manteniendo la unidad de propósito, pero con la esencia del movimiento que es la práctica que hemos aprendido de López Obrador y de años de lucha de la izquierda”, expresó.

El pasado 30 de octubre, Hugo López-Gatell calificó de “inusual” que las reglas de Morena cambien conforme se desarrolla la selección de las y los candidatos, luego de que el anuncio de los resultados se pospusiera hasta el 10 de noviembre .

Ante los señalamientos, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró este martes que la entrega de resultados fue retrasada con el fin de dar mayor claridad y evitar un “Berdejazo” en el proceso interno, en referencia a Ricardo Mejía Berdeja, quien buscó la candidatura de Morena en Coahuila, la cual al no favorecerle lo llevó a desconocer todo el proceso y a ser el abanderado del PT.

En conferencia de prensa, Delgado explicó que la publicación original de los resultados de las coordinaciones estatales iba a llevarse a cabo el 30 de octubre; sin embargo, fue extendido hasta el 10 de noviembre con el fin de dar claridad a la designación de los puestos, esto para evitar inconformidades ante el acatamiento de la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) por aplicar cinco candidaturas para mujeres como un acuerdo de paridad de género.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres, y necesitamos, queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que, ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores”, detalló.

López-Gatell reveló que, desde que comenzó el proceso de selección, diversas personas dentro del partido se acercaron a él para invitarlo a declinar, una situación que lamentó y que comparó con los vicios de la vieja política.

“Desde que empezó el proceso me han invitado a declinar. Empezó el proceso y días antes del registro el 25 de septiembre, empezaron a buscarme distintos personajes con señales varias que iban en el sentido de que ‘cuidado, porque ahí viene Omar y lo que tenemos que hacer es cerrar filas con la izquierda. Declina por Clara porque ella es de izquierda’. No veo que hay una lista donde se pongan rangos de izquierdismo”.

El exsubsecretario afirmó que inclusive estas personas le achacaron una posible derrota de Morena en la Ciudad de México si no aceptaba declinar a favor de alguno de sus compañeros. Aseguró, que este tipo de prácticas son iguales a las del priismo en el pasado.

“Algunos compañeros empezaron a presionarme y decirme ‘tú vas a dividir la izquierda’ inclusive empezaron a pasarme una factura anticipada de ‘y si perdemos en la Ciudad de México tú vas a ser el culpable’, esto me recordó en las prácticas del priismo añejo, autoritarias que toman decisiones a espaldas del pueblo y deciden anticipadamente cuál es la voluntad del pueblo. Me invitaban a declinar, a disciplinarme”.

Finalmente, Hugo López-Gatell reiteró su preocupación por la práctica de este tipo de políticas del pasado, mismas que la izquierda ha combatido durante toda su historia.

“Nos preocupa ver la persistencia de las prácticas políticas del pasado, aquellas con las que la izquierda ha luchado por décadas, los pactos cupulares, los acarreados, el uso de cantidades monstruosas de dinero que se desperdicia en espectaculares”.