Expresidente acusa a Claudia de “redoblar plan antidemocrático de AMLO” y atacar a PJ

Zedillo calificó este primer mes de la Presidencia de Claudia Sheinbaum como repleta de “demagogia, el clientelismo, la incompetencia y el abuso de poder”.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente priista de México, criticó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por “redoblar su apoyo al plan antidemocrático de AMLO” y emular sus tácticas de calumniar, insultar y amenazar al Poder Judicial.

En un amplio artículo publicado por The Washington Post, Zedillo Ponce de León, quien dejó a México y a sus ciudadanos una deuda de 552 mil millones de pesos por el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), expuso que el proceso de la Reforma al Poder Judicial muestra a la Presidenta como “autoritaria” y como generadora de una crisis constitucional en el país.

Ella, expuso, podría mejorar enormemente “el pobre desempeño de su antecesor”, pero “deberá decidir entre honrar su lealtad a Andrés Manuel López Obrador o a la voluntad del pueblo mexicano de vivir en democracia”.

En su exposición, el expresidente –también criticado por la matanza de Acteal, Chiapas, que dejó 45 indígenas muertos y 26 lesionados gravez en diciembre de 1997–, dijo que la reforma al Poder Judicial no traerá independencia ni mayor competencia, sino que se presta para que patrocinadores e incluso organizaciones potencialmente criminales sean las que elijan a los jueces.

En el texto publicado por el Post, el diario político más vetusto de la capital estadounidense, Zedillo, quien ahora se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, planteó que debe de moderarse el orgullo porque México cuente con su primera mujer Presidenta, pues afirmó que ella está comprometida con convertir al país en “una autocracia de partido único, reminiscente de gran parte del siglo XX, cuando faltaban elecciones competitivas y justas y el Poder Judicial no era independiente”.

El exmandatario priista comparó las reformas actuales impulsadas por López Obrador y Claudia Sheinbaum con las que él realizó en 1994 y 1996, cuando reemplazó a toda la Suprema Corte de Justicia para “establecer una Corte verdaderamente independiente”; así como que concediera el derecho para que la Ciudad de México eligiera a su Jefe de Gobierno.

Dichas iniciativas, presumió, hicieron que México “se convirtiera en una democracia multipartidista con una alternancia regular en el poder y un Poder Judicial independiente que, en muchas ocasiones, ha defendido los principios constitucionales frente a las maniobras temerarias de otros poderes”.

Zedillo calificó este primer mes de la Presidencia de Claudia Sheinbaum como repleta de “demagogia, el clientelismo, la incompetencia y el abuso de poder”.

Además, señaló que los nuevos juzgadores que queden al cargo, luego de que concluyan las elecciones programadas para el primer domingo de junio de 2025, habrá funcionarios del Poder Judiciales que “no serán independientes ni competentes”, pues amagó nuevamente contra la Reforma Judicial:

“Todos los jueces, magistrados y magistrados de la Corte Suprema supuestamente serán reemplazados por individuos que carecen de calificaciones profesionales significativas y que deben sus cargos al partido gobernante, o peor aún, a otros patrocinadores y organizaciones potencialmente criminales”, criticó.

A pesar de que en Estados Unidos también se cuenta con un sistema de elección para jueces, precisó que sólo ocurre a nivel estatal y local, pero no a nivel federal o en todos los estados. Incluso, agregó, esta iniciativa ha sido criticada por académicos legales estadounidenses, reiteró.

Además, opinó sobre la recientemente reforma que blinda los cambios constitucionales, esto con el fin de que no se atoren las iniciativas con constantes recursos de inconformidad que oposición y otros actores interponen.

“Este último movimiento ha desenmascarado completamente a Morena: su intención es transformar el régimen político de México en uno autoritario”, dijo.

Igualmente, habló sobre la iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos, entre los que se incluye la Cofece y el INAI. Al respecto, advirtió que dicha medida “pondría fin a los mecanismos diseñados para prevenir el uso corrupto y abusivo del poder gubernamental y facilitaría el crecimiento económico del país”.

Sobre la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó la clásica comparativa de la oposición sobre la transición de México a convertirse en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que argumenta, la evolución sugeriría que los militares pueden volverse en “un actor clave en el sostenimiento de un sistema autoritario y corrupto”.

El exmandatario finalizó con que la crisis constitucional que vislumbra no generará “el buen gobierno democrático que fue elegida [Sheinbaum] para proporcionar”. En cambio, añadió, recomendó a la Presidenta que debería de utilizar su mandato para detener la “regresión democrática” orquestada por López Obrador.

“Deberá decidir entre honrar su lealtad a AMLO o a la voluntad del pueblo mexicano de vivir en democracia”, culminó.

ZEDILLO EN MÉXICO, LA POLÉMICA

Esta no es la primera vez que el expresidente Ernesto Zedillo opina sobre las políticas que ha impulsado la Cuarta Transformación. En su episodio más reciente, en septiembre de este año, el priista puso fin a un veto autoimpuesto y se posicionó en contra de la Reforma al Poder Judicial, la cual calificó como “una felonía histórica” y señalarla de ser un instrumento cuyo fin es la destrucción del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Durante su participación en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en el Centro Citibanamex, en la Ciudad México, el exmandatario mexicano ofreció un extenso discurso en el que habló sobre los supuestos riesgos que traerá a México la reforma en cuestión, misma que quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde la tarde del domingo 15 de septiembre.

En su discurso, Zedillo afirmó que los cambios que trae consigo la reforma están encaminados a “la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo” de México.

Esto provocó la reacción del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo. El ahora exmandatario tabasqueño consideró que eran “de risa” las críticas:

“Viene, traen a [Ernesto] Zedillo para decir que ya es una dictadura México y es de risa. Es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no, no, no. Actúa en ese sentido de manera responsable”, mencionó durante su conferencia de prensa matutina.

Posteriormente, el actual mandatario pidió que se proyectara la publicación que escribió uno de los reporteros que estaba en la “mañanera” sobre el expresidente mexicano. “‘¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Zedillo. ¿Quién expulsó ministros? Zedillo’. Pero ahí hay que agregar que los maiceó muy bien. ‘¿Quién hizo el Fobaproa? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo’”, leyó.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum respondió a la postura de Zedillo: “Es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios, y como tal opina. Y qué bueno que opine. Para eso somos un país democrático. No coincido”, dijo.