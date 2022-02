ABC News suspende a Whoopi Goldberg por comentarios sobre el Holocausto

Goldberg hizo sus comentarios durante una discusión en el programa el lunes sobre la prohibición por parte de una junta escolar de Tennessee de Maus, una novela gráfica ganadora del Premio Pulitzer sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Por David Bauder

NUEVA YORK, 2 de febrero (AP).— Whoopi Goldberg fue suspendida por dos semanas el martes como copresentadora de The View debido a lo que el director de ABC News llamó sus “comentarios erróneos e hirientes” sobre los judíos y el Holocausto.

“Si bien Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y conocer el impacto de sus comentarios. Toda la organización de ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos”, dijo el presidente de ABC News, Kim Godwin, en un comunicado.

La suspensión se produjo un día después del comentario de Goldberg durante una discusión en The View de que la raza no fue un factor en el Holocausto. Goldberg se disculpó horas después y nuevamente en el episodio de la mañana del martes, pero el comentario original provocó la condena de varios líderes judíos prominentes.

“Mis palabras molestaron a tanta gente, que nunca fue mi intención”, dijo el martes por la mañana. “Entiendo por qué ahora y por eso estoy profundamente agradecido porque la información que obtuve fue realmente útil y me ayudó a comprender algunas cosas diferentes”.

Goldberg hizo sus comentarios originales durante una discusión en el programa el lunes sobre la prohibición por parte de una junta escolar de Tennessee de Maus, una novela gráfica ganadora del Premio Pulitzer sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ella dijo que el Holocausto “no se trata de raza… se trata de la inhumanidad del hombre hacia otro hombre”.

“Me hablé mal”, dijo Goldberg en la apertura del programa del martes.

El estallido de las declaraciones de Goldberg esta semana destacó la complejidad persistente de algunos problemas relacionados con la raza, incluida la noción generalizada pero fuertemente cuestionada de que solo las personas de color pueden ser víctimas del racismo.

“Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, dijo Godwin en su comunicado.

The View trajo a Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación y autor de It Could Happen Here, el martes para discutir por qué sus palabras habían sido hirientes.

“Los judíos en este momento se sienten asediados”, dijo Greenblatt.

El rabino Abraham Cooper, decano asociado del Centro Simon Wiesenthal, elogió a Goldberg por ser abierta durante años sobre temas sociales, pero dijo que le costaba entender su declaración sobre el Holocausto.

“La única explicación que tengo es que hay una nueva definición de racismo que se ha puesto a disposición del público recientemente que define el racismo exclusivamente como atacar a las personas de color. Y obviamente la historia nos enseña lo contrario”, dijo Cooper.

“Todo sobre la Alemania nazi y sobre los ataques a los judíos y sobre el Holocausto fue sobre raza y racismo. Ese es el hecho histórico desafortunado e incuestionable”, dijo.

Kenneth L. Marcus, presidente del Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley, vinculó los comentarios de Goldberg con conceptos erróneos más amplios sobre el Holocausto, la identidad judía y el antisemitismo.

“En su error, estaba reflejando un malentendido de la identidad judía que es a la vez generalizado y peligroso y que a veces se describe como antisemitismo borrador”, dijo Marcus, autor de ‘La definición de antisemitismo’.

“Es la noción de que los judíos deben ser vistos solo como opresores privilegiados y blancos”, dijo. “Niega la identidad judía e implica un blanqueo de la historia judía”.

Marcus se refirió al uso de estereotipos antijudíos “sobre ser poderoso, controlador y siniestro”, junto con minimizar o negar el antisemitismo.

Jill Savitt, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos, ofreció una visión mesurada de los comentarios de Goldberg.

“Nadie puede meterse en la cabeza de Whoopi Goldberg… pero creo que lo que está tratando de decir es que el Holocausto se trata de odio. Se trata de la inhumanidad. Se trata de lo que los seres humanos se harán unos a otros que es inhumano”, dijo Savitt.

Los problemas complejos exigen más que culpar, dijo.

“Creo que las personas no son tan rápidas para darle a nadie el beneficio de la duda en estos días, lo cual es una pena porque para poder resolver problemas dolorosos, complicados y difíciles, especialmente historias dolorosas”, dijo Savitt, “podríamos darnos unos a otros un poco más de gracia porque la gente se va a equivocar o va a decir cosas que ofenden”.

En Israel, ser judío rara vez se ve en términos raciales, en parte debido a la gran diversidad del país. Sin embargo, la identidad judía va mucho más allá de la religión. Los israelíes generalmente se refieren al “pueblo judío” o “nación judía”, describiendo un grupo o civilización unidos por una historia, cultura, idioma y tradiciones compartidas y vínculos profundos con las comunidades judías en el extranjero.

En The View el lunes, Goldberg, quien es afroamericano, expresó su sorpresa de que algunos miembros de la junta escolar de Tennessee se sintieran incómodos con la desnudez en Maus.

“Quiero decir, se trata del Holocausto, el asesinato de 6 millones de personas, ¿pero eso no te molestó?” ella dijo. “Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no se trata de raza. No, no se trata de raza”.

Ella continuó en esa línea a pesar del rechazo de algunos de sus compañeros panelistas.

El Museo del Holocausto de EU en Washington respondió a Goldberg con un tuit.

“El racismo era central en la ideología nazi. Los judíos no se definían por la religión, sino por la raza. Las creencias racistas nazis alimentaron el genocidio y el asesinato en masa”, dijo.

Ese tuit también incluía un enlace a la enciclopedia en línea del museo , que decía que los nazis atribuyeron los estereotipos negativos sobre los judíos a una herencia racial determinada biológicamente.

Savitt dijo que si bien los judíos no son una raza, los nazis hicieron del judaísmo una raza en su esfuerzo por crear una jerarquía racial que “tomó prestado esto, debería decirse, de la conversación estadounidense sobre la superioridad racial y la eugenesia”.

En Twitter, hubo varios llamados para el despido de Goldberg, donde parecía estar atrapado en los debates familiares entre la izquierda y la derecha.

Greenblatt dijo que el programa de entrevistas, en busca de un nuevo coanfitrión luego de la partida de Meghan McCain el verano pasado, debería considerar contratar a una mujer judía para mantener el tema del antisemitismo en primer plano.