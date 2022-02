Whoopi Goldberg se disculpa por decir que el Holocausto “no tuvo que ver con la raza”

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La actriz y copresentadora del programa The View de la cadena ABC, Whoopi Goldberg, generó una ola de críticas de personalidades y organizaciones judías tras afirmar que el Holocausto nazi “no tiene que ver con la raza”, durante la transmisión de este lunes.

Tras la polémica, Goldberg, de 66 años, intentó contener la indignación por sus declaraciones publicando un tuit en el que ofrecía sus “más sinceras disculpas”.

Asimismo, la actriz apareció el lunes por la noche en el programa The Late Show With Stephen Colbert, donde abordó los comentarios que realizó durante la mañana y le dijo al presentador que “entendió” por qué sus palabras habían enojado y molestado a la gente, al tiempo que intentó explicar la lógica de su razonamiento.

“Pensé que era una discusión importante porque, como persona negra, pienso en la raza como algo que puedo ver. La gente estaba muy enfadada y decían ‘no, no, somos una raza’, y lo entiendo”, afirmó, mientras argumentó que “siendo negra”, la raza se concibe como “algo muy diferente”, por lo que “pensaba que el Holocausto no se trataba de raza”.

“ERAN DOS GRUPOS DE PERSONAS BLANCAS ENFRENTADAS”

Las polémicas palabras de la actriz y comediante se produjeron durante un panel de discusión con sus coanfitrionas de The View mientras debatían el reciente veto de un consejo escolar del estado de Tennessee a la novela gráfica Maus, que trata de los judíos polacos durante el Holocausto y recibió el premio Pulitzer. Durante la discusión, Goldberg sostuvo que el genocidio fue algo más amplio que una injusticia basada en la raza.

“Seamos sinceros al respecto”, dijo Goldberg, “el Holocausto no se trata de un problema racial, no se trata de eso, no. Se trata de cómo las personas pueden ser inhumanas con otras personas. De eso se trata”, señaló, mientras la copresentadora Ana Navarro, refutó sus afirmaciones e insistió en que “se trata de la supremacía blanca. De eso se trata. Se trata de perseguir a judíos y gitanos”.

Sin embargo, según la actriz, fue algo diferente: “Eran dos grupos de personas blancas enfrentadas, entonces no se puede hablar de un problema de raza. Se trata de cómo las personas se tratan entre sí, no importa si eres negro, blanco o judío, se trata de cómo se tratan entre sí”, insistió.

LAS REACCIONES

Los comentarios de Goldberg fueron inmediatamente condenados por numerosas personas y organizaciones en las redes sociales.

“Noticia de última hora, @WhoopiGoldberg, 6 millones de nosotros fuimos gaseados, pasamos hambre y fuimos masacrados porque los nazis nos consideraban una raza inferior. ¡Cómo te atreves a minimizar nuestro trauma y sufrimiento!”, escribió la organización de vigilancia StopAntisemitism en Twitter.

Newsflash @WhoopiGoldberg 6 million of us were gassed, starved and massacred because we were deemed an inferior race by the Nazis.

How dare you minimize our trauma and suffering! pic.twitter.com/nD8drxWpxJ

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) January 31, 2022