VIDEO: Alfredo Adame anuncia que va por candidatura de Alcaldía Coyoacán en 2024

Durante el programa de YouTube Al Volante con el Escorpión Dorado, Alfredo Adame arremetió en contra de los famosos con los que ha tenido discusiones y reveló su candidatura para el 2024.

Saltillo, 2 de marzo (Vanguardia).- La polémica celebridad Alfredo Adame, se subió Al volante con el Escorpión Dorado en el canal de Youtube del influencer Alejandro Montiel en un concierto de groserías; donde ambos recordaron su incursión a la política, videos virales y la eterna pelea con el cazafantasmas Carlos Trejo.

Sin embargo, Adame no perdió tiempo para despotricar contra conductores de televisión y comediantes, al igual que destaparse por la alcaldía de Coyoacán para 2024.

El controversial actor y conductor comenzó con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante llamándolo de forma despectiva “gordito este con patas de molcajete”; prosiguió con el comediante Platanito Show a quien llamó “estupido payaso baboso”, recordando que este realizó un “chiste” sobre el incendio y muerte de 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Adame prosiguió con los desplantes el recordar cuando acudió con Laura Bozo a su programa, mencionó que fue atacado por la conductora peruana para “emboscarlo”, enviándole un saludo y llamándola “aristocrática momia”.

Sin dejar atrás al youtuber y comediante Chumel Torres a quien se refirió como “enano acomplejado” y a sus dos compañeros del Pulso de la República de quienes se refirió como “igual son p*t*s”, así como del reportero de TV Azteca, Esteban Macías, asegurando que lo “ha puesto en orden como diez veces”.

Entre tanto mar de groserías que hasta llegaron a los transeúntes y automovilistas -que sin deberla ni temerla- pasaban junto a la camioneta donde se grababa el video, Adame dio a conocer que buscará otro puesto político.

Tras perder la contienda por la diputación de Tlalpan, bajó el partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2021, este buscará la alcaldía de Coyoacán, “sí, la próxima voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán, voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chinguen, pues mejor me voy a Coyoacán”, puntualizó el conductor quien ha perdido en dos ocasiones por distintos puestos y su campaña se vio envuelta en escándalos debido a su “temperamento”.

El año pasado Alfredo fue candidato a diputado federal del Distrito 14, competía contra María del Rocío Baquells, cantante y hermana de MaryPaz Banquells, exesposa de Adame.

En la misma charla recordó que en 2018 buscaba la alcaldía de Tlalpan con el Partido Verde Ecologista de México (Verde), sin embargo, asegura que se la ‘robaron’: “En 2018 gané la alcaldía y me la robaron, ahora iba 59 puntos contra 2 puntos 75 de la que ganó y me ganaron, ¿por qué no gane? porque le metieron el billetote, las despensas y todo ese rollo, la compra de votos”, aseguró.

CHUMEL LE RESPONDE A ADAME

Después de que se publicara el video en Youtube y de las polémicas declaraciones de Alfredo Adame, el comediante e influencer Chumel Torres respondió a lo dicho en el canal del Escorpión Dorado.

Oigame señor Adame!!! Cuales “otros dos putos que me acompañan”?!? Según yo somos tres, especifique!!! pic.twitter.com/tk1lV81TlY — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 1, 2022

“Óigame señor Adame!!! Cuáles “otros dos p*t*s que me acompañan”?!? Según yo somos tres, especifique!!!” expresó Torres en Twitter después de ser llamado “enano acomplejado”, escribió Torres junto con un fragmento del video donde se ve a Adame y Montiel hablando al respecto.

