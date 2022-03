Hard Rock Café comienza a vender en sus sucursales la hamburguesa inspirada en Messi

Los Ángeles, 2 de marzo (LaOpinión).- Hard Rock Café dio a conocer el lanzamiento mundial de su nuevo elemento de menú, la “Messi Burger”, la cual es la última innovación dentro de la campaña Live Greatness de Hard Rock International en asociación con el famoso delantero argentino Lionel Messi.

La compañía destacó, en un comunicado, que el propio jugador del París Saint-Germain elaboró la hamburguesa, ésta ya está disponible en las sucursales del Hard Rock Café alrededor del mundo.

La Messi Burger incluye diez ingredientes que revoluciona la legendaria Steak Burger de Hard Rock. La hamburguesa está elaborada por dos jugosas piezas de carne molida, sazonadas y asadas a la perfección.

#LetsGetMessi! Starting today in partnership with Leo Messi we’ve kick-started March with our Messi Burger drop! 🍔



Available NOW across our Hard Rock Cafes, the Messi Burger is piled high with this sporting legends’ favorites 🤘🏼#HardRockCafe #MessiBurger pic.twitter.com/BGYD3fmal8

— Hard Rock Cafe (@HardRock) March 1, 2022