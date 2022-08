Hombre con viruela del mono viaja en metro de España sin protección; médico lo encara

El médico denunció que el pasado 15 de julio, mientras viajaba en metro, en Legazpi, España; un hombre subió tranquilamente al vagón cubierto de pies a cabeza con marcas de la viruela del mono, sin que nadie se preocupara por ello.

Los Ángeles, 2 de agosto (La Opinión).- Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la viruela del mono como emergencia sanitaria, pese a esto, parece que la población aún no es consciente de la propagación tan rápida de este virus. Así lo reveló el caso de un hombre que viajaba en el metro de España a pesar de tener viruela del mono y la gente a su alrededor no mostró reacción alguna.

A través de sus redes sociales, el médico Arturo Henriques, denunció que el pasado 15 de julio, mientras viajaba en metro, en Legazpi, España; un hombre subió tranquilamente al vagón cubierto de pies a cabeza con marcas de la viruela del mono.

“El hombre subió al metro Legazpi. Completamente plagado de heridas de la cabeza a los pies, incluidas las manos. Veo la situación y también veo a las personas que me rodean como si nada fuera a pasar”, comentó en redes sociales.

El médico se acercó con cautela al hombre para preguntarle por qué no estaba aislado, quien le contestó que su doctora no le indicó que permaneciera encerrado y le dijo al médico que, si no quería contagiarse, que usará cubrebocas.

“Me acerqué prudencialmente al señor y le dije: ‘¿qué hace en el metro si tiene viruela del mono?’. Su respuesta fue: ‘Sí, tengo eso, pero mi doctora no me dijo que tenía quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla’”, explicó Henriques.

Luego de su respuesta, Henriques intentó que el hombre comprendiera la magnitud del contagio y la importancia de aislarse, pero el individuo lo ignoró.

Cuando este doctor se identificó como tal y señaló “que las lesiones que tenía en todo su cuerpo son las que más contagian y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de su doctora de cabecera”, el viajero sólo le contestó que “no le tocara los cojones”, enseguida Henriques se dirigió a la mujer que estaba a su lado para advertirle del riesgo de contagio, sin que ella le hiciera mucho caso.

Los últimos datos sobre España aseguran que en el 82.1 por ciento de los casos el contagio se ha producido por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual y en el 10.5 por ciento por contacto estrecho no sexual.

