Nayarit: 11 municipios suspenden clases por “Orlene”; cierran puertos en el Pacífico

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades educativas del estado de Nayarit informaron que debido a los efectos del huracán “Orlene”, las clases de nivel básico quedan suspendidas el próximo lunes 3 de octubre en 11 municipios de la entidad.

Mediante un comunicado difundido por el Gobierno de Nayarit se dio a conocer que la suspensión de clases será en los municipios de San Blas, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Rosamorada, Bahía de Banderas, Compostela y Del Nayar.

Sin embargo, señaló que “las y los docentes, sí deberán presentarse a sus respectivos lugares de trabajo con el objetivo de resguardar las instalaciones y material de trabajo”.

CIERRAN PUERTOS POR PASO DE “ORLENE”

Ante la presencia del huracán “Orlene” de categoría 4, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que siete puertos del Pacífico mexicano fueron cerrados como medida de precaución.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, la CNPC detalló que el cierre se realizará en embarcaciones menores de San Blas, Nuevo Vallarta, La Cruz de Huanacaxtle en Nayarit; Puertos Vallarta y Barra de Navidad, en Jalisco; y Manzanillo, en Colima.

En cuanto embarcaciones mayores, la Coordinación Nacional de Protección Civil cerró Puerto Vallarta, en Jalisco; y Manzanillo, Colima.

Asimismo, pidió a la población mantenerse informada e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.

“ORLENE” SUBE A CATEGORÍA 4

El huracán “Orlene” ganó fuerza con rapidez mientras avanzaba hacia la costa del Pacífico mexicano, por lo que se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

El organismo detalló que el huracán se localiza a 170 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 175 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, ambas localidades en el estado de Jalisco.

Asimismo, el SMN indicó que por lo anterior se establece zona de prevención desde San Blas, Nayarit, hasta Mazatlán, Sinaloa, incluidas las Islas Marías, una antigua colonia penal mexicana que el Gobierno intenta convertir en un centro ecoturístico.

También se fijó zona de vigilancia por efectos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y desde Mazatlán hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, además, zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Hurricane #Orlene is approaching the Pacific coast of Mexico as a Category 4 Major Hurricane.

Latest forecast → https://t.co/EDGedvzTum pic.twitter.com/lGyLoUhK51

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 2, 2022