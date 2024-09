La CdMx también impulsa cambios: una pensión vitalicia, reglas a rentas y hasta penas

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Pensión vitalicia para atletas paralímpicos, sanciones más duras a quienes violen sellos de clausura, establecer una responsabilidad del Estado con el bienestar social, regulación de renta de viviendas de corto plazo y la posibilidad de vender o rentar los departamentos de redensificación, son las propuestas que integran un nuevo paquete de reformas, que Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, alista.

El Jefe del Gobierno capitalino dio a conocer esta semana, en conferencia de prensa, que en los próximos días enviará al Congreso de la Ciudad de México cinco iniciativas de reforma en materia de: ordenamiento urbano, bienestar social, deporte, vivienda y reconstrucción, las cuales buscan llevar a cabo mejoramientos en diversos ámbitos que impactan a los habitantes de la capital mexicana.

El Jefe de Gobierno capitalino puntualizó que la reforma en materia de ordenamiento urbano, tiene que propósito de establecer sanciones más “eficaces” a quienes rompan o violen los sellos que las autoridades colocan para inhabilitar a ciertos establecimientos. “Aquí se va a modificar la norma con el objetivo de que la sanción sea más eficaz, ese es el objetivo”, explicó el mandatario capitalino durante la ronda de preguntas y respuestas.

Al ser cuestionado sobre si la propuesta está dirigida a los establecimientos conocidos como “chelerías”, y que sí estos son los que más recurren a este tipo de violaciones [romper los sellos], el mandatario capitalino señaló que aunque sí se tiene contemplado esta problemática, su iniciativa es más amplia, aunque no proporcionó detalles. Además, subrayó que no sólo las “chelerías” recurren constantemente a la ruptura de sellos, sino también otros negocios, situación que buscan combatir.

“Con el tema de los sellos enfrentamos otro tipo de giros, también, otro tipo de actividades, no sólo de chelerías, pero ese es uno de los propósitos, porque está determinado antro, viola ciertas normatividades, se colocan sellos y en un momento dado se evita la flagrancia para que no sean observados en el momento en que rompen los sellos, aprovechen la ruptura de los sellos y vuelven a poner en funcionamiento dicho lugar, a pesar de que ya hubo una acción en su contra, entonces, también tiene que ver con eso”, dijo.

“No necesariamente [las ‘chelerías’] son los que más recurren [a la ruptura de sellos] pero sí hay un combate permanente (…) a este tipo de establecimientos y que representan riesgos de diversa índole. Los establecimientos donde, por ejemplo, se venda alcohol a menores de edad, sí, te pongo ese ejemplo. Entonces, se toman medidas y luego si se rompen los sellos, se sigue violentando la norma, sigue cometiendo la misma infracción”, ejemplificó.

La otra propuesta que el Ejecutivo capitalino enviará al Congreso local tiene que ver con un apoyo económico vitalicio a los medallistas paralímpicos de la Ciudad de México, quienes, destacó, “son personas con discapacidad que acuden a estas competencias, entonces, implica para ellos un esfuerzo extraordinario, doble o triple”, en comparación con los atletas que no enfrentan ninguna discapacidad.

“En la iniciativa no viene la medida [la cantidad de recursos que se destinará a cada uno de los deportistas paralímpicos], eso ya se establecería en los lineamientos que emite el Gobierno, ya tendría que hacer el análisis de la instancia correspondiente, encargada de ello, pero lo que queremos establecer es el derecho”, sostuvo el Jefe de Gobierno capitalino.

La tercera iniciativa tiene que ver con la responsabilidad del Estado con el bienestar social. “Otra reforma tiene que ver con una reforma a la Constitución de la Ciudad de México para establecer con toda claridad en los principios rectores, la responsabilidad social del Estado, es un concepto muy importante que deja en claro que hay una responsabilidad, una obligación social, del Estado que es el responsable de impulsar el bienestar social”, dijo Batres sin ahondar en el tema.

Respecto a las restricciones que contempla la iniciativa de reforma en materia de regulación de viviendas, el mandatario local señaló que son varias, ya que se busca limitar el tiempo de renta de inmueble, para evitar que el alquiler sea permanente y que las viviendas de interés social queden fuera de este tipo de negocios. Además de tratar de impedir que los inmuebles que se retan por plataformas digitales engañen con ubicaciones falsas a los inquilinos.

“Por ejemplo, que un inmueble no pueda dedicarse en su totalidad a renta de tipo Airbnb o de plataformas digitales. Entonces, establecer ciertos límites al respecto, por poner un ejemplo, también una restricción para que la vivienda que es producto de una inversión social pública no se pueda dedicar al negocio de la renta digital, al Airbnb, porque hay una inversión Pública para un bien social, en ese caso, por ejemplo, entre otras”, explicó.

La última iniciativa tiene que ver con la intención del Gobierno capitalino de rentar los departamentos de redensificación en tanto se vendan, con el propósito se puedan recuperar algo de los recursos invertidos en el mismo. “Es una iniciativa de reforma a la ley de reconstrucción para que los departamentos de redensificación se puedan vender o rentar, o rentar mientras se venden, de tal forma que no tengamos departamentos de ociosos sino que pueda estarse recuperando también el recurso por la vía de la renta”, dijo.

“La ley de reconstrucción prevé la posibilidad de construir departamentos redensificados, o sea, adicionales al número de departamentos destinados a los damnificados, entonces, si un edificio, por ejemplo, tenía ocho viviendas, entonces hay ocho familias damnificadas, podían construirse algunos más, hay reglas para eso, de tal forma que estos departamentos sirvieran para el financiamiento del conjunto de la reconstrucción”, explicó.

Agregó tras su construcción, algunos de estos departamentos redensificados se pusieron en venta, de los que unos sí se lograron vender, otros no y el resto está en proceso de venta, por lo que, argumentó, los que aún no se venden o están el proceso, podrían ponerse en renta y con ello contribuir a recuperar la inversión que se destinó a la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de 2017.

“Entonces, se pusieron en venta y se vendieron, una parte, hay otros que están en proceso de venta y hay otros que no se han vendido. La idea es que no estén desgastándose, que no estén ociosos, sino que se puedan rentar en tanto no se venda, entonces, tener esa alternativa de que puedan ser rentados también y al rentarse pues se va recuperando un recurso que no se recupera si el departamento está vacío”, puntualizó.