ENTREVISTA¬ El escrutinio a Claudia será distinto solo por ser mujer: Olga Sánchez

En entrevista para el programa “Noticias a las dos”, Olga Sánchez Cordero recomendó a Sheinbaum hacer de lado la crítica malosa, esa que solo tiene como objetivo descalificar su labor por ser mujer, y seguir adelante con sus proyectos en favor de la sociedad.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero aseguró que el escrutinio a la labor de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de la República será diferente al de sus predecesores varones. La Diputada de Morena señaló que por el hecho de ser mujer las críticas a la mandataria serán más duras.

En entrevista para el programa “Noticias a las dos”, el cual se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Sánchez Cordero afirmó que Sheinbaum “no la va a tener fácil”, pero expresó su confianza porque la Presidenta deje de lado las críticas negativas.

“No la va a tener fácil. ¿Por qué digo que no la va a tener fácil? Porque normalmente cuando llegamos las mujeres a una posición de poder la crítica siempre es diferente, el escrutinio es diferente y el marcaje personal es distinto también”.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mencionó que desde su experiencia las críticas en contra de las mujeres que ocupan cargos públicos son más intensas y los aciertos generalmente son minimizados.

“Yo estoy convencida, y ojalá esto lo vayamos superando con el tiempo a través de una cultura igualitaria y paritaria, pero no la tenemos todavía la cultura arraigada en este sentido que la crítica de los errores que cometemos quienes llegamos a algunas posiciones son magnificados, porque si cometemos errores, por supuesto que no somos infalibles, pero cuando tenemos éxitos en muchos temas, esos éxitos siempre son minimizados, como que se dieron, entonces esto va a ser una constante con ella, sus éxitos van a ser minimizados, sus errores van a ser magnificados, ¿por qué? por el hecho de ser mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, no por otra razón”.

Por ende, la Ministra en retiro recomendó a Sheinbam hacer de lado la crítica malosa, esa que solo tiene como objetivo descalificar su labor por ser mujer, y seguir adelante con sus proyectos en favor de la sociedad.

“Lo primero que le diría que es que no hiciera caso de la crítica, de la crítica malosa, esa de descalificar a la mujer, que no hiciera caso, que ella siguiera adelante con sus programas, con sus proyectos sobre todo en favor de las mujeres y con una convicción que ella tiene y que es una convicción muy importante, primero los pobres, pero vamos a decir que primero las pobres, ya lo dijo ella, porque dentro de los pobres, las pobres son más pobres, dentro de los pobres, ellas tienen menos oportunidades dentro de los pobres”.

La Legisladora afirmó que la llegada de Sheinbaum a la presidencia de la República abrirá el camino para que más mujeres ocupen los espacios de los que habías sido vetadas históricamente.

“Entonces tendremos que ver ya una realización más plena de todas las mujeres mexicanas en este país dentro de espacios que han sido vetados históricamente, prohibidos, eliminadas de estos espacios. Yo creo que eso es una gran gran oportunidad para Claudia ignorar la crítica, no digo la crítica constructiva, digo la crítica por ser mujer, por la toma de decisiones de una mujer y desde luego avanzar en todo lo que ella quiere hacer en favor de las mujeres”.

Sánchez Cordero indicó que México vive momentos inéditos y estelares pues después de muchos años de lucha por primera vez en la historia del país una mujer desempeñará el cargo de Presidenta.

“Son momentos inéditos y estelares. Estelares porque después de tantísimos años de lucha de mi generación, de la generación de mi madre, de la generación de mis abuelos como decía Claudia muy bien ‘si llego yo llegamos todas’ y es muy cierto porque ella también agradece a sus ancestros todo el camino que ha andado para llegar a este glorioso momento en donde por primera vez México tendrá a una Presidenta mujer”.

La también exsecretaria de Gobernación durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador indicó que pese a las adversidades que pueda haber en el camino, Claudia Sheinbaum es una mujer fuerte que logrará cumplir los cambios prometidos.

“Esta deconstrucción del machismo, esta deconstrucción del sistema patriarcal que nos ha costado tanto trabajo, tantas luchas va a estar presente, va a estar presente, lo siento desde hoy. Pero creo que Claudia es una mujer muy fuerte y Claudia es una mujer que va a lograr cosas que en el pasado no se lograron”.

Nancy Gómez y Manuel González https://www.sinembargo.mx/author/nancy_gomez_y_manuel_gonzalez