Rafael Loret de Mola acusa robo a su despacho; que dejaron cuchillo y escrito: “AMLO”

En los dos videos que subió el periodista, se aprecia el desorden que prevaleció luego de haberse cometido el robo de algunas pertenencias; la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala ya realizó las diligencias correspondientes para investigar los hechos.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- El periodista Rafael Loret de Mola Vadillo denunció el miércoles un robo a su casa, ubicada en el estado de Tlaxcala, y que le dejaron un cuchillo enterrado en su escritorio, el cual quedó sobre un pedazo de papel en el que se lee “AMLO”, siglas del nombre del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Acabo de llegar a mi casa y este es el panorama que encuentro en mi despacho. Vean ustedes tiradas todas las cosas útiles y además se roban una pequeña laptop que tenía yo aquí a lado. Pero lo peor es que vean ustedes lo que me dejan: un cuchillo y abajo los signos del señor mandante putrefacto”, dijo al inicio de un video que publicó en su canal de YouTube.

En la grabación de un minuto con 55 segundos, el padre del presentador Carlos Loret de Mola compartió imágenes de cómo halló plumones, papeles, cubrebocas y demás objetos en el suelo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la escena fue el momento en que reveló la superficie de su escritorio, pues justo entre la pantalla y el teclado de una computadora le pusieron un cuchillo con la hoja y unas tijeras.

“Pero todo esto no es nada a lado de lo que me hicieron en mi recámara. Me robaron la ropa, está todo regado, está todo regado y esto es señal de que buscaban algo, algo que pudiera… Todo está prendido, todo está abierto”, relató durante el recorrido que hizo por los diferentes espacios de su vivienda.

Mientras subía unas escaleras, Loret de Mola Vadillo destacó que quiso difundir lo ocurrido “porque es muy grave”. “Me parece que sí. Me están amenazando de muerte. Aquí vemos una especie como de pluma. Aquí rompieron la puerta. Este es el cuarto de un colaborador mío, que se llevaron también su computadora”, narró justo cuando se observaban diversas prendas en el suelo.

“Aquí seguimos y esta es la situación en como encontré mi recámara. Vean ustedes, con el colchón levantado y vean ustedes cómo dejaron mi clóset, buscando algo evidentemente. No sé qué más estará faltando. Me robaron el celular. Aquí estoy viendo que el celular que tenía yo me lo robaron. El reloj no por fortuna, pero el celular, donde tengo muchos datos, me fue robado. Vean ustedes mis cajones cómo están”, agregó.

Hoy, el periodista colgó otro video a su canal, pero ahora captado desde el exterior de su casa, en la entrada principal. Desde ese lugar, culpó a “los hijos de AMLO”. “No se ve que haya ningún daño a la cerradura, lo cual significa o que trajeron un cerrajero para que pudiera hacerles llaves especiales a estos canallas, o pudo ser alguien que tenía la llave de ese portón”, sugirió.

“Aquí en Tlaxcala ha habido infinidad de robos a casas-habitación, pero en el caso de aquí, de mi casa, de la casa de ustedes, lo que más me preocupa no es lo robado, aunque me duele”, afirmó a lo largo de un nuevo recorrido por las instalaciones de su hogar.

Entre la información nueva que proporcionó Rafael Loret de Mola, se encuentra que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala acudió “muy temprano” a llevarse “la amenaza” que le dejaron en su escritorio.

“Se llevaron tres, tres computadoras, tres laptop: la de mi colaborador Juan Muñoz Sánchez; dos mías, una que tenía yo en mi escritorio y otra que tenía yo guardada. No tengo muchas cosas, pero lo curioso es que no se llevaron lo que pudo valer, porque es evidente que entró más de una persona a la casa”, detalló.

Según el testimonio del periodista, “el robo se perpetró con toda precisión”. “Esperaron a que yo saliera de la casa, precisamente para un evento que tenía yo en el hotel San Francisco de Tlaxcala, yo vivo en Tlaxcala, para que pudieran hacer todo tipo de canallada”, aseguró.

“La amenaza no fue un chiste, que hay una amenaza directa contra mí que exijo al bárbaro, al barbarie, a la barbarie -perdónenme, pero todavía estoy muy molesto-, al bárbaro de Palacio Nacional… Vean ustedes. Aquí está la pared, en donde pintaron con una pluma que también ya se llevó la Fiscalía: ‘100% AMLO’. Esos son los ‘amlovers’. Estuvieron espiándome en la parte de enfrente de la casa y ahí fue en donde se ocuparon en tratar de amedrentarme. Sépase, señor López Obrador, que no me intimida, que es usted un canalla que usa a sus esbirros para tratar de espantarnos”, finalizó.