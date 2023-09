VIDEO: Reportera es agredida por policías de Morelos durante su cobertura en la FGE

Elementos de la Policía Estatal de Morelos sometieron a la reportera Estrella Pedroza, mientras realizaba la cobertura de la presencia del cuerpo de seguridad en la zona.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La periodista mexicana Estrella Pedroza denunció este sábado que elementos de la Policía de Morelos la detuvieron con violencia durante una cobertura periodística afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un video compartido en redes sociales, Estrella Pedroza denunció la violencia que ejerció el cuerpo de seguridad en su contra, luego de que la bajaran a la fuerza de su vehículo.

“Me jalaron del brazo a pesar de que yo tenía el cinturón, de la muñeca, abrieron la puerta del carro. Yo pedía hacer mi llamada y un policía se subió sobre mí para quitarme el cinturón y me dañaron el pecho. No me quería bajar, me agarré del volante, pero un hombre me bajo con ayuda de dos mujeres policías. Me jalaron del cabello y me llevaron a empujones a una patrulla. Me dijeron que me iban a llevar hacia atrás y me dio mucho miedo. Me pegaban en las costillas. Empecé a gritar, estaba molesta y alcancé a mandar mensajes a unos grupos, antes de bajarme”, relató.

La compañera periodista Estrella Pedroza narra los hechos en los que fue agredida por elementos de la Policía Morelos.

Fue detenida, bajada por la fuerza de su vehículo, golpeada y amedrentada con ser denunciada por intento de asesinato a un elemento policíaco.

Su "delito" fue… pic.twitter.com/4eXweY03r2 — IRRADIA NOTICIAS MORELOS (@IrradiaMorelos) September 30, 2023

Los hechos ocurrieron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos, donde vecinos habían advertido una fuerte presencia policiaca, que los hacía sentir intimidados.

Por este motivo, Estrella Pedroza se acercó a la depedencia estatal para registrar con fotografías a los elementos custodiando la FGE, momento en el que fue cuestionada.

Fue durante su labor cuando llegó un agente de la Policía Estatal de Morelos, y procedió con amedrentar y golpear a la periodista haciendo uso de la fuerza pública.

Así fue como la reportera Estrella Pedroza es detenida, jaloneada, golpeada y sacada por la fuerza de su vehículo por elementos de la Policía #Morelos.

A pesar de la presencia de fuerzas federales nadie intervino para evitar estas acciones.#Cuernavaca pic.twitter.com/lG3JvSkzWw — Morelos News (@_Morelos_News) September 30, 2023

“Cuando me tenían me decían: ‘A ver si ahora te sientes mucho por ser periodista’”.

Además la amenazaron con acusarla de intento de homicidio en contra de un elemento policiaco, presuntamente porque la reportera le había aventado su automóvil a uno de ellos; sin embargo, en el material difundido en redes sociales, Pedroza rechaza las acusaciones en su contra.

“De regreso en el carro me tocó pasar frente a la Fiscalía y entre 10 y 15 policías me hicieron una valla. (…) Me iba a orillar y cuando hago el movimiento dijeron que le había aventado el carro hacia uno de ellos. Un policía mete su mano y no lo dejo, entonces me empiezan a decir que me detenían por tentativa de homicidio”.