El caso de Esmeralda no es aislado. En Jalisco, niegan aborto a una niña de 12 años

Ciudad de México, a 2 de noviembre (SinEmbargo).- Hace unos días, finales de octubre de 2024, se dio a conocer el caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años de edad que sufrió un aborto espontáneo, tras ser víctima de violación por un pariente cercano. Ella no sabía que estaba embarazada pero la Fiscalía de Querétaro la acusó por el delito de homicidio y pedía tres años de prisión; luego de que la sociedad civil presionara y el caso llegara al gobierno federal, la Fiscalía desistió de las acciones penales.

Sin embargo, lo ocurrido con Esmeralda no es un caso aislado, se trata de prácticas de criminalización y revictimización que desde el Estado, a través de los servicios de salud y de justicia, y las comunidades, siguen ocurriendo.

En abril pasado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) de Jalisco informó sobre el caso de una niña de 12 años que fue violada y producto de eso, quedó embarazada. Sin saberlo, llegando al tercer trimestre del embarazo, un familiar la acompañó al centro de salud por malestar general pero de ahí, al confirmar la gestación, fueron enviados al Hospital Especializado de Guadalajara, donde pidieron apoyo a las autoridades para interrumpir el embarazo. Pero les fue negado.

La Secretaría de Salud de Jalisco, sin informarle nada, la retuvo por 11 días con mensajes del personal médico para “escuchar el sonido del bebé” o “darlo en adopción”. Tras la intervención de Ddeser, la dependencia le negó la interrupción del embarazo alegando que no tenían personal médico para realizarlo; por lo que, con ayuda de la organización civil, fue trasladada a la Ciudad de México para recibir el servicio.

“Fue un embarazo de tercer trimestre y entonces, según ellos, no tenían personal capacitado para realizar un procedimiento de un embarazo tan avanzado…lo que estaban intentando hacer era dejar pasar más tiempo para no brindarle el servicio, una estrategia como el caso de Paulina que provocó que se generará la norma 046, algo que no tiene por qué suceder porque nosotras sabemos que sí hay personal que atiende en tercer trimestre, pero fue una determinación de la autoridad de Salud decir que no se iba a hacer un aborto tan avanzado en Jalisco”, comentó Patrcia Ortega de Ddeser en entrevista con SinEmbargo.