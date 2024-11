Nueva York enfrenta sequía mientras que Nuevo México sufre inundaciones devastadoras

Por Jennifer Peltz

NUEVA YORK (AP).- El Alcalde de Nueva York instó a los residentes a tomar duchas más cortas, reparar grifos que gotean y, en general, conservar agua, emitiendo una alerta de sequía el sábado después de un octubre seco no sólo en la ciudad sino también en gran parte de Estados Unidos.

Una alerta de sequía es el primero de tres niveles potenciales de directivas para el ahorro de agua, y el Alcalde Eric Adams lo presentó en un video en redes sociales como un paso para intentar evitar la posibilidad de una escasez peor en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Ordenó a todas las agencias de la ciudad que se preparen para implementar sus planes de conservación de agua. Pidió al público que haga su parte, por ejemplo, cerrando los grifos mientras se cepillan los dientes y barriendo las aceras en lugar de lavarlas con manguera.

This October, we experienced the second-longest rainless streak in recorded history. So today, NYC is issuing a drought watch, effective immediately.

I have ordered city agencies to update water conservation plans. And now, we're asking New Yorkers to do their part as well. pic.twitter.com/SNqc0W7dBW

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 2, 2024