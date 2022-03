Alan Ladd Jr., productor que dio luz verde a Star Wars, fallece a los 84 años

Exagente de talentos de estrellas como Robert Redford y Judy Garland, Ladd Jr. se unió a 20th Century Fox en 1973 y luego se convirtió en presidente.

NUEVA YORK, 3 de marzo (AP).— Alan Ladd Jr., el productor y jefe de estudio ganador de un Óscar que, como ejecutivo de 20th Century Fox, dio luz verde a Star Wars, falleció. Tenía 84 años.

Ladd murió el miércoles, escribió en una publicación de Facebook su hija Amanda Ladd-Jones, quien dirigió el documental Laddie: The Man Behind the Movies. No se dio ninguna causa de muerte.

Ladd Jr., el hijo de la estrella de Shane Alan Ladd, comenzó en el negocio del cine como doble de riesgo de su padre, pero ascendió hasta convertirse en uno de sus ejecutivos principales y más queridos. Como jefe de estudio en Fox y MGM (dos veces), Ladd, conocido cariñosamente como “Laddie”, participó en unas 14 nominaciones a mejor película, entre ellas Young Frankenstein (1974), The Rocky Horror Picture Show (1975), Carros de fuego (1981) y Blade Runner (1982). Como productor independiente, Ladd Jr. ayudó a dirigir películas como Once Upon a Time in America</em” ​​(1984), The Right Stuff (1983), Gone, Baby Gone (2007) y Braveheart de Mel Gibson (1995), por la que ganó el premio a la mejor película.

En total, las películas que produjo Ladd o dieron luz verde a las películas que ganaron más de 50 premios Óscar y 150 nominaciones. Y lo hizo con una actitud tranquila y reservada que hizo que estrellas y cineastas lo admiraran ampliamente. La revista Esquire lo puso en la portada en 1978 con el titular: Triunfo del estilo relajado.

Exagente de talentos de estrellas como Robert Redford y Judy Garland, Ladd Jr. se unió a 20th Century Fox en 1973 y luego se convirtió en presidente. Allí, dio luz verde a la película de ciencia ficción de $10 millones de George Lucas —el guión original se titulaba Las aventuras de Luke Starkiller tomadas del Journal of the Whills, Saga 1, Star Wars— cuando pocos en Hollywood vieron algún potencial en ella. .

Lucas recordó una vez su reunión con Ladd, cuya fe en el cineasta comenzó con una proyección temprana de American Graffiti de Lucas antes de su estreno.

“La única razón por la que despegó fue que a Alan le gustó ‘American Graffiti’ y dijo: ‘No entiendo esta película, no la entiendo en absoluto, pero creo que eres un tipo talentoso y quiero que lo hagas’”, dijo Lucas en el libro de 2004 de Tom Shone, “Blockbuster”.

Incluso cuando la confianza del estudio vaciló en Star Wars, Ladd mantuvo su confianza en lo que se convertiría en una de las películas más taquilleras jamás realizadas. Su único paso en falso pudo haber sido otorgar los derechos de comercialización de Lucas en lugar de un aumento cuando American Graffiti se convirtió en un éxito.

“Mi mayor contribución a Star Wars fue mantener la boca cerrada y estar de pie junto a la imagen”, dijo Ladd a Variety.

Star Wars no fue la única película clásica de ciencia ficción que Ladd aprobó en Fox. Ladd también respaldó Alien. Pero el mismo año en que se estrenó la película de 1979, después de chocar con el presidente de Fox, Dennis Stanfill, Ladd se fue para formar la productora independiente Ladd Co.

Por su cuenta, Ladd produjo, además de The Right Stuff y Blade Runner, películas como Body Heat y Police Academy.

Pero Ladd Co., agobiada por algunas decepciones y presupuestos considerables para películas como The Right Stuff, luchó por ser rentable. A mediados de la década de 1980, Ladd se mudó a MGM, que eventualmente dirigiría. Sus dos períodos en el estudio fueron menos exitosos que su tiempo en Fox, pero las películas que hizo allí incluyeron Moonstruck (1987), Rain Man (1988), A Fish Called Wanda (1988) y Thelma & Louise. (1991).

Cuando el impago de un préstamo puso a MGM en manos de Credit Lyonnais, el banco francés despidió enérgicamente a Ladd, a quien finalmente se le dieron 10 millones de dólares para rescindir su contrato y dos proyectos para llevarse consigo. Eligió Corazón Valiente.

Cuando Braveheart ganó el premio a la mejor película, algunos lo vieron como el ampliamente admirado Ladd —Richard Donner dijo una vez: “Hay serpientes en este negocio y luego está Alan Ladd”— riendo el último.

“Supongo que es una especie de dulce justicia”, dijo Ladd a Los Angeles Times en 1996. “Si hubiera sido más elocuente, habría agradecido a Credit Lyonnais por tratarme mal y permitirme llevar este proyecto conmigo. Para ser justos, MGM no podría haberse dado el lujo de hacer esta película en ese momento. Paramount podría”.

Sin embargo, Ladd nunca fue conocido por su locuacidad. Cuando él, como uno de los tres productores, aceptó el Oscar, todo su discurso fue: “Me gustaría agradecer a mi familia. Gracias.”

A Ladd le sobreviven su esposa, Cindra Pincock; niños Kelliann, Tracy y Amanda; medio hermano, David Ladd; media hermana, Alana Ladd; y la hermanastra Carol Lee Stuart-Ladd.