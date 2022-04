Ucrania denuncia a Rusia por masacre deliberada; “riegan” cuerpos en calles de Bucha

Bucha, Ucrania/Madrid, España, 3 de marzo (AP/EuropaPress).— Las tropas ucranianas están encontrando cuerpos brutalizados y destrucción generalizada en los suburbios de la capital mientras los soldados rusos se retiran y Moscú concentra sus ataques en otros lugares, incluido uno el domingo contra los suministros de combustible y municiones en el sur y el este de Ucrania.

Periodistas de The Associated Press en Bucha, una pequeña ciudad al noroeste de Kiev, vieron los cuerpos de al menos nueve personas vestidas de civil que parecían haber sido asesinadas a quemarropa. Al menos dos tenían las manos atadas a la espalda. La AP también vio dos cuerpos envueltos en plástico, atados con cinta adhesiva y arrojados a una zanja.

Las autoridades dijeron que estaban documentando pruebas a medida que el ejército de Ucrania recupera territorio y descubre indicios de asesinatos estilo ejecución para agregar a su caso para enjuiciar a funcionarios rusos por crímenes de guerra.

Oleksiy Arestovych, asesor del Presidente ucraniano Volodímir Zelenski, dijo que se encontraron decenas de civiles asesinados en las calles de Bucha y los suburbios capitalinos de Irpin y Hostomel en lo que parecía una “escena de una película de terror”.

Arestovych indicó que algunos cuerpos estaban maniatados, con disparos en la cabeza, y con signos de tortura, violación y quemaduras.

El Alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los civiles “recibieron los disparos teniendo las manos juntas” y dijo al periódico alemán Bild que “lo que sucedió en Bucha y otros suburbios de Kiev sólo puede describirse como genocidio”.

Un día antes, los periodistas de AP vieron a soldados ucranianos retirar con cuidado al menos seis cuerpos de una calle en Bucha con cables en caso de que los rusos hubieran colocado trampas explosivas a los cadáveres antes de su retirada. Habitantes dijeron que los muertos eran civiles asesinados sin provocación, pero esto no se pudo verificar de forma independiente.

Klitschko pidió a otras naciones que pusieran fin de inmediato a las importaciones de gas ruso, diciendo que estaban financiando la invasión de Ucrania, ahora en su día 39.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, escribió en Twitter que estaba conmocionado por las “imágenes inquietantes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso” en la región de la capital. La UE y organizaciones no gubernamentales están colaborando con la preservación de pruebas de crímenes de guerra, según Michel, quien prometió “más sanciones de la UE” contra Rusia.

UCRANIA DENUNCIA “MASACRE DELIBERADA” EN BUCHA

El Ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, también acusó este domingo a las fuerzas rusas de orquestar una “masacre” en Bucha y pidió al G7 que emita una serie de “nuevas sanciones devastadoras” contra Moscú, con carácter inmediato, y estimó en “cientos” los fallecidos al paso de las tropas rusas por las zonas próximas a Kiev, recientemente liberadas.

“Demando nuevas y devastadoras sanciones del G7 ahora”, añadió el Ministro, antes de proponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón rusos, el cierre de puertos a todos los barcos y bienes de Rusia, y la desconexión de todos los barcos rusos del mecanismo de intercambio financiero SWIFT.

Asimismo, el Ministro ha mandado al Tribunal Penal Internacional (TPI) una petición para que envíe una misión tanto “a Bucha como a otras ciudades y pueblos liberados en la región de Kiev para recopilar todas las pruebas de los crímenes de guerra rusos en cooperación con las fuerzas del orden ucranianas”.

Kuleba ha denunciado crímenes masivos del ejército ruso en Ucrania, incluidos asesinatos, torturas, saqueos y violaciones en las zonas circundantes a Kiev. “Todavía estamos recuperando y buscando cuerpos, pero la factura ya ha llegado a los cientos. Los cadáveres yacen en las calles. Mataron a civiles mientras entraban y salían de estos pueblos y ciudades”, acusó en comentarios recogidos por Ukrinform.

Uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha acusado este sábado a Rusia de maniatar y asesinar a los civiles que las tropas ucranianas han encontrado sin vida tras recuperar la ciudad, al noroeste de Kiev.

“Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?”, expresó Podoliak en su cuenta de Twitter.