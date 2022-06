“Fiesta se salió de control”: “Checo” Pérez se disculpa por excesos tras ganar Mónaco

Luego de haberse subido al podio del primer lugar en el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano anunció que extendió su contrato con Red Bull Racing hasta el 2024.

Ciudad de México, 3 de junio (AsMéxico).- Sergio Pérez dio su postura ante los videos que se filtraron en redes sociales sobre sus festejos tras haber ganado el Gran Premio de Mónaco. El piloto de Red Bull reconoció que no estuvo a la altura de la persona que es y ofreció una disculpa a sus seguidores por haber dado esa imagen.

Mediante un historia de Instagram, el piloto mexicano compartió un comunicado en el que también aseguró que pasa por un buen momento en el tema familiar, luego de que surgieron diversas versiones sobre un posible distanciamiento con su esposa Carola Martínez.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, externó en las redes sociales.

“La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo”, dijo.

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos el gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias”, escribió.

“Checo” deja atrás lo que sucedió en Mónaco y se enfoca en lo que vendrá en elGran Premio de Azerbaiyán, que se celebrará del 10 al 12 de junio, carrera en la que estrenará su nueva contrato con Red Bull que firmó hasta 2024.

