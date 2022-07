Directora de cine vive una pesadilla por intentar un vuelo a Lima con Aeroméxico

Massiel Hernández perdió su vuelo por un retraso que presentó la aerolínea, y además, su maleta se fue en ese avión hacia Perú, a donde ella llegó más tarde de lo que esperaba.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- La directora de cine Massiel Hernández denunció una mala experiencia que Aeroméxico la hizo pasar para tomar un vuelo nacional en Perú.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, la directora de Hay algo que no he dicho narró lo ocurrido después de que perdiera su vuelo, lo cual, aseguró, le ocasionó daños psicológicos y económicos, así como en su intinerario.

En su publicación, la joven cineasta acusó que la aerolínea no se quiso hacer responsable, y en cambio, la mandó a un hotel a las 3:00 horas, en el que no había cupo.

“Alerté de todo: mi maleta no me la dieron y se fue sin mi consentimiento en el vuelo que perdí. Al llegar al hotel me dicen que ‘no hay cupo’ y que tendría que regresar al aeropuerto para solucionar eso con Aeroméxico”, denunció Hernández.

Quiero contar todo lo que he vivido con @Aeromexico y a ver si me ayudan con RT. Porque hubo y hay daños psicológicos, económicos y de mi intinerario con pérdida de un vuelo nacional que iba a tomar en Perú del cual no se quisieron hacer cargo… además de… — Massiel Hernández (@massielfoto) July 1, 2022

De madrugada y sin artículos de higiene personal ni ropa para cambiarse, Massiel salió del hotel para encontrar un taxi, pero al verla llorar de desesperación, el gerente salió por ella y buscó la forma de darle una habitación donde dormir.

“Al final pude quedarme en el hotel pero me parece TERRIBLEMENTE DELICADO haberme quedado en esa situación: sin mi maleta y con incertidumbre de cosas que no estaban en mis planes ni en mi control”, expuso.

Massiel Hernández exigió una compensación a la aerolínea por los daños, así como el pago de su vuelo nacional que perdió por un retraso de Aeroméxico. “No tengo por qué pagar ni un peso ni tener que pasar problemas”, agregó. Además, señaló que llegó a Perú y tendrá que pagar hospedaje que no cubrirá la empresa responsable.

Finalmente, pidió a sus seguidores compartir su “horrible” experiencia, mientras espera que la aerolínea se haga responsable y le devuelva su equipaje, que aseguraron tener: “Me escriben, paso los datos para que me la manden, pero me dejan de contestar y no la mandan. Vine al aeropuerto y resulta que no están en oficina hasta las 20:00 horas”.

La última audacia de @Aeromexico @AM_Escucha , ahora en Lima. Me hablan para decirme que ya tienen mi maleta, me escriben, paso los datos para que me la manden. Pero me dejan de contestar y no la mandan. Vine al aeropuerto y resulta que no están en oficina hasta las 8pm. pic.twitter.com/HoNIKxJSS0 — Massiel Hernández (@massielfoto) July 2, 2022