Constantemente escuchamos la necesidad de incentivar y desatar la fuerza creadora de nuestra población. Además, nuestra gente es reconocida mundialmente por su tremenda creatividad. Tan es así que ya se dan hasta cursos para el desarrollo de la creatividad o mejor dicho el termino nuevo, la innovación.

Por lo anterior, me sorprendió que en días previos haya pasado una resolución que da el INE con respecto a la venta de los muñecos de peluche o tela que se tienen a lo largo y ancho del país, por alterar o promover o apoyar al partido en el poder a ganar votos. Lo anterior, dado la asociación que existe la figura del hoy Presidente de la República.

La verdad es que esta decisión no sólo es un exceso políticamente hablando, sino también comercialmente y cae en lo ridículo. Veamos, el Instituto le pide a Morena que se deslinde de los muñecos para que no le sean contabilizados en sus gastos de campaña. Lo anterior es como pedirle a los artistas o shows que se deslinden de la venta de las chucherías que se venden en la entrada a sus eventos para que el SAT no se los contabilice como ingresos directos de ellos al momento de pago de sus impuestos.

Por favor, esto no sólo es absurdo, sino imposible de decirle a la gente que deje de hacer sus negocios y utilizar su creatividad para ganarse la vida.

Por un lado y estando en un país donde el mercado es abierto y existe la libertad en el sentido amplio, esta decisión parecería coartarla y entrar en un terreno donde la parte electoral no tiene nada que ver.

Le toca al INE coartar la libertad creadora de la sociedad y entrar en un mercado de la economía, incluso de [derechos de propiedad intelectual* en caso de que éste se tenga por parte de alguien. (Interesante investigarlo).

La verdad es que aquí sí se volaron con la resolución. Ahora resulta que para vender y crear en este país uno debe llegar a pedir permiso hasta el INE, cuando en realidad lo que se busca es liberar la energía creadora y bajar el número de trámites.

El Instituto es fundamental y tiene otras responsabilidades que debería atender, como lo es la fiscalización y esa chamba no la hace tan bien o le tiene como miedo o le falta gente para realizarlo. Pero qué tal meterse donde no le toca.

Jamás pensé llegar a leer esto y menos viniendo de una institución electoral.

Ahora tendremos que analizar los siguientes artículos, ver en qué ventanilla se deberán pedir estos permisos para ver si la institución los autoriza o no, pues podrían estar asociados a suspirantes:

Gelatinas: suspirante X Palacio de Hierro: suspirante y hoy presidente del Congreso federal Uso de cosas color verde: por su asociación con el suspirante que lleva el mismo nombre Tenis naranjas por su vinculación con MC Monitos tipo bandido por su asociación con exgobernador de un estado de la frontera

En fin es tan ridículo el tema que podría seguir creciendo la lista para ver todos aquellos productos que deberían estar limitados para no contabilizarse en las cuentas de los pre suspirantes.

No tengo la menor idea de quién o a quién se le ocurrió poner este tema en la mesa y ahora ver cómo se le hará para quitarlo o para darle seguimiento, pues ni modo que el INE salga con inspectores a la calles de este país a multar o detener a quienes en las esquinas venden el famoso monito. Por hoy, ni los municipios han podido o no han querido.

También surge otra pregunta en este tema y es quién pagará o compensará a estas familias que dejaran de ganar dinero a partir de la venta de los productos antes mencionados.

