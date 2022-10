Huracán pega en Sinaloa como categoría 1; 10 municipios del país, en peligro máximo

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo/AP).- “Orlene” tocó tierra la mañana de este lunes como huracán de categoría 1, con vientos máximos de 140 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 165 km/h, a cinco kilómetros al oeste-suroeste de Isla del Bosque, en Escuinapa, Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

El meteoro perdió fuerza después de pasar por las Islas Marías, una antigua colonia penal que se está desarrollando como atracción turística. La isla tiene una escasa población de empleados del Gobierno y sus edificios están hechos de ladrillo o concreto.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que los municipios de Acaponeta, Huajicori, Tecuala, en Nayarit; así como de Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio, en Sinaloa, se encuentran en Alerta Roja por el huracán de categoría 1.

Por lo anterior, recomendó a los habitantes de esas zonas alejarse de ventanas para evitar lesiones en caso de que éstas se rompan, permanecer en un lugar o refugio temporal, conservar la calma, mantenerse informados y evita cruzar ríos y/o arroyos hasta que las autoridades determinen el fin del alertamiento.

Las autoridades no reportaron de inmediato ningún daño, pero a lo largo de la costa suspendieron las clases, cerraron puertos marítimos y habilitaron refugios.

Había una alerta de huracán vigente desde San Blas hasta Mazatlán, donde autoridades mencionaron que van 19 personas evacuadas, 13 en Villa Unión y una persona más en la Isla de la Piedra. Asimismo, afirmaron que cuentan con el equipo necesario para evacuar a las familias que así lo requieran.

Por su parte, el Gobierno del estado de Jalisco, donde se encuentra Puerto Vallarta, suspendió las clases el lunes en las localidades costeras. La oficina de Protección Civil de la entidad publicó un video en que se ve fuerte oleaje impactando un muelle de Cabo Corrientes.

En Sinaloa, donde está Mazatlán, se instalaron algunos albergues de emergencia.

El Centro de Huracanes de Estados Unidos había dado a conocer sobre la posibilidad de que la tormenta comience a debilitarse a medida que se acerca a la costa.

El meteoro podría causar inundaciones y precipitaciones de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en algunos lugares, así como inundaciones costeras y oleaje peligroso.

Los puertos de Manzanillo y Puerto Vallarta quedaron cerrados a los barcos de mayor eslora, y la Armada de México anunció que los puertos de Mazatlán, San Blas y Nuevo Vallarta estaban cerrados a las pequeñas embarcaciones.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que “Orlene” podría causar deslaves e inundaciones en áreas bajas, y elevar los niveles de ríos y arroyos.

The complete journey of Hurricane #Orlene from development in the eastern Pacific to landfall over Sinaloa, Mexico this morning. pic.twitter.com/pe4EOuUe7M

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 3, 2022