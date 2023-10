Cerca de mil 500 campesinos toman las armas para enfrentar la inseguridad en Guerrero

Ante la falta de garantías del Gobierno estatal y federal, representantes de 66 comunidades de San Miguel Totolapan y Tlacotepec forman en Plan Verde la autodefensa Pueblos Unidos. Su objetivo es seguridad, defensa de los bosques y el agua y evitar la explotación minera.

Por Rosendo Betancourt Radilla, Lenin Ocampo Torres, Francisco Magaña y Lourdes Chávez

San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Iguala, San Jerónimo y Zumpango del Río, Guerrero, 3 de octubre (ElSur).- Alrededor de mil 500 vecinos de 66 pueblos de la sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo (con cabecera en Tlacotepec) se levantaron en armas y ocuparon la localidad de Plan Verde, para reinstalar a las familias desplazadas por la violencia hace un mes.

La acción se dio debido a la falta de seguridad de los tres niveles de Gobierno, señalaron que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no cumplió con darles seguridad, y justo ayer llegaron a la zona militares en 20 vehículos, y se instalaron en Estación Toro Muerto.

En el pronunciamiento de comisarios durante una asamblea en la cancha techada, las comunidades se distanciaron de cualquier grupo criminal, comentaron que no buscan expandirse territorialmente pero que defenderán, con la vida si es necesario, a sus familias, sus tierras y sus bienes.

La declaración es a siete días de que la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudió a Puerto del Gallo, en la misma zona, donde ofreció seguridad y proyectos productivos.

La autodefensa en la zona opera bajo el nombre de Pueblos Unidos por la Paz, está integrada principalmente por campesinos, ayer unos 500 iban armados con rifles de asalto, metralletas, pistolas y escopetas.

En la asamblea informaron que este no es sólo un movimiento para darse seguridad, sino también para defender los bosques, el agua y evitar la explotación minera.

LA DECLARACIÓN DE PLAN VERDE

El dirigente de la comunidad Linda Vista, comunidad que resistió ataques del grupo criminal la Familia Michoacana desde el 31 de agosto pasado, Eudocio Barragán Guzmán expuso en la asamblea, desde la mesa que presidieron comisarios, “esta es una fecha muy importante, es una fecha histórica, nos encontramos en la comunidad de Plan Verde del Municipio de San Miguel Totolapan, señores que nos visitan”.

“Vamos a consolidar una alianza, una unión entre muchos pueblos, esta unión se refiere a que varios de nuestros pueblos están siendo atacados por una organización del crimen organizado… ya han sido avisadas las autoridades federales, la señora Gobernadora del estado, y a casi un mes de los enfrentamientos, de los ataques a nuestros pueblos y nuestra gente no contamos aún con la seguridad que pedimos”.

Siguió, “entonces qué tenemos que hacer, es una alianza de los pueblos de la sierra, y hemos venido platicando que si el Gobierno no nos atiende nos vamos a hacer cargo nosotros de nuestras familias”.

“Desde aquí mandamos un mensaje y que queremos que se oiga lejos, desde aquí mandamos un mensaje a toda la Sierra, a toda la gente que vive en la Sierra, únanse a esta causa, se está platicando con más pueblos, con más organizaciones que tienen presencia en la Sierra para que juntos luchemos para velar por nuestros pueblos, para velar por nuestras familias, no es un trabajo fácil, es un trabajo complicado que le corresponde al Gobierno federal para que nuestros pueblos estén tranquilos”, añadió.

Advirtió, “si el Gobierno es omiso, si estamos hablando a un Gobierno que no oye, no atiende las demandas de los pueblos, señores, lo vamos a tener que hacer nosotros. Con todas las dificultades que implica, aún refrendando la misma vida si es necesario vamos a cuidar a nuestras familias y a nuestros pueblos, esta gran alianza va a traer mucho beneficio a la parte alta de San Miguel Totolapan y de Heliodoro Castillo”.

Saludó la presencia de representantes de 66 comisarías de la zona, “vamos a hacer un recorrido que inicia hoy en Plan Verde y que terminará en San Miguel Totolapan porque no llegan las obras, todos los recursos se los dejan allá abajo, están todos invitados a dar una lucha sin cuartel por velar por los pueblos, las familias… si el Gobierno no nos atiende vamos a tener que hacernos cargo de la seguridad”.

⭕️Militares en Linda Vista y Toro Muerto acudieron a destruir enervantes, no a dar seguridad: comisarios Sigan insistiendo a las autoridades si quieren presencia militar, recomiendan soldados a los comisarios de la sierra de #Totolapanhttps://t.co/QZYIWzeYq8 pic.twitter.com/0uELqCrbzz — El Sur periódico de Guerrero (@elsurdeguerrero) October 3, 2023

Un vecino de Petlacala de unos 60 años, sentado en la mesa que presidió la asamblea tomó el micrófono, vestía camisa azul de manga larga, desfajada, pantalón beige, el típico sombrero calentano con un listón negro, y en la cintura un cinturón de cuero en el que portaba cartuchos para escopeta, expuso ante los asistentes:

“Unidos somos la fuerza, nosotros ya lo tenemos comprobado, se han de acordar cuando el famoso El Tequilero hizo lo que hizo y lo derrotó el pueblo. Siento que unidos ni cosquillas nos van a hacer, pero hay que entrarle sin miedo, no hay que espantarnos, debemos de defender a las familias, ellos (los grupos criminales) lo que hacen es: agarran a las familias para espantarnos, por todo eso es que estamos aquí, vino gente desde Las Tunas que no está cerquita para ver si nos ayudamos, no nos dejen solos, en Petlacala los esperamos a todos con los brazos abiertos”.

Otro comisario de unos 30 años, llamó a la gente a unirse al movimiento de autodefensa, “porque el Gobierno ya vimos que nunca nos va a hacer caso, siempre nos va a engañar, tiene como cuatro o cinco días que vino nuestra señora Gobernadora a Puerto del Gallo y nos aseguró que los militares iban a estar en Linda Vista desde ese día, se fueron y nos dejaron solos, lo que quiere decir que hay que defendernos solos, hay que protegernos y hay que buscar nuestro bienestar social, ya es el tiempo para que nos unamos”.

Dijo, “hemos hecho frente a esa gente que quiere venir a adueñarse de los pueblos”.

Se refiere a Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, señalado de crímenes como secuestros y extorsión en la región Tierra Caliente, quien finalmente fue asesinado por la autodefensa de la zona.

Eudocio Barragán cerró, “con la declaratoria de Plan Verde, y ya bajo la alianza de las 66 comisarías vamos a girar un segundo documento a la Oficialía de Partes del Gobierno de la República, qué dice este documento, que a un mes de los enfrentamientos en Linda Vista y Plan Verde, no ha llegado la seguridad que se pidió, vamos a enviar un segundo documento… ¿qué le demandamos al presidente de la República y a la Gobernadora del estado (Evelyn Salgado Pineda)?, que atiendan y que mientras se animan a atender la petición de los pueblos vamos a hacer lo que nos corresponde, por eso el día de hoy nos hemos constituido como una alianza para luchar y cuidar a nuestros pueblos y cuidar los bosques, vamos a cuidar todo lo que hay en esta zona”.

Advirtió, “que quede claro y que se oiga lejos, al que se apendeje y venga le vamos a romper su madre”.

LLEGA EL EJÉRCITO

La actividad de los pueblos con sus comisarios empezó a las 8:00 horas en Plan Verde, una comunidad casi desconocida hasta que la gente fue desplazada debido a la violencia del crimen organizado tras la irrupción del grupo criminal La Familia Michoacana el pasado 31 de agosto.

Desde entonces hay una campaña de vecinos de la zona que comprende los municipios de Atoyac, San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo que se organizaron y demandan seguridad.

Han enviado documentos constantemente a los gobiernos estatal y federal, uno de 2019 con sello de recibido por la Presidencia de la República está fechado el 23 de agosto y tiene el folio 77473/2019.

Ahí los pueblos relatan, “extorsiones, chantajes, violaciones… atropellos bárbaros que vivimos desde antes del 2015 por grupos criminales”.

“Desde finales de 2012 en esta región de la sierra surgieron grupos de la delincuencia organizada que aterrorizaron a nuestras comunidades, en el 2013 y 2014 hubo asesinatos, levantones robos…”, agrega el documento.

Ayer se observó a las 4:20 de la tarde pasar en Chicahuales, casi a una hora de camino en vehículo de Linda Vista, un convoy de unos 20 vehículos militares. Los soldados hicieron base en Linda Vista y un destacamento se quedó en Estación Toro Muerto, según se pudo observar.

REPORTAN AYER SEIS HOMBRES ASESINADOS EN CHILPANCINGO, IGUALA, XALITLA Y SAN JERÓNIMO

Este lunes se reportó el asesinato de seis hombres en cuatro lugares distintos del estado. Un chofer de Urvan y un joven motociclista fueron asesinados ayer en diversos momentos en Chilpancingo, en Iguala fue ejecutado un vendedor de elotes en la carretera, y dos jóvenes que estaban reportados como desaparecidos en Xalitla municipio de Tepecoacuilco aparecieron sin vida en Tonalapa del Sur. En San Jerónimo, región de la Costa Grande, al lado de la carretera federal fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado con narcomensaje.

Chilpancingo

Un chofer de Urvan fue asesinado ayer a balazos en la colonia Izazaga en Chilpancingo.

A las 21:00 horas se reportó un ataque armado en esa colonia al norte de la capital, donde las autoridades llegaron y encontraron el cuerpo de Mauricio Concepción de 25 años.

Los hechos se dieron en el Triángulo conocido como el circuito de Las Parotas.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja que confirmaron la muerte del joven.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonaron el área, informaron que el cuerpo quedó tirado boca abajo con varios impactos en la cabeza.

Mauricio Concepción Sánchez, trabajaba como conductor de una camioneta Urvan de pasajeros de la ruta Plan de Ayala, aunque en al momento del ataque no manejaba su unidad.

Hasta anoche las autoridades desconocen el móvil del asesinato.

En la madrugada de este lunes, un joven fue asesinado a balazos en la colonia Universal, del barrio de Tequicorral en Chilpancingo.

El ataque se reportó a las autoridades después de la medianoche en el bulevar del río Huacapa, la segunda avenida más importante de la capital, a un costado de las canchas de basquetbol del mencionado barrio, frente a la tienda Coppel.

Según un reporte, el joven de aproximadamente 30 años de nombre Luis Fernando se encontraba echándole gasolina a su moto cuando fue atacado en el lugar.

La zona fue acordonada y en el área del crimen fueron hallados varios casquillos de arma corta.

Iguala

Un vendedor de elotes fue asesinado a balazos en la carretera federal México-Acapulco en el tramo Iguala-Chilpancingo, a la altura del crucero de la comunidad de Santa Teresa del municipio de Iguala.

De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana, cuando un hombre armado llegó a un puesto de elotes que está sobre la carretera federal, disparó varias veces contra el vendedor sin mediar palabra y después huyó.

Al lugar llegó personal de la Policía Estatal y Ejército para acordonar el área, y más tarde agentes del Ministerio Público y peritos realizaron las diligencias de ley.

En el lugar localizaron cartuchos percutidos calibre 9 milímetros y al término de las pesquisas ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Tepecoacuilco

Dos jóvenes reportados como desaparecidos en la comunidad de Xalitla del municipio de Tepecoauilco de Trujano, la madrugada del sábado 30 de septiembre, fueron localizados sin vida, en la carretera federal Mexico-Acapulco en la comunidad de Tonalapa del Sur.

Este lunes, alrededor de las 3 de la tarde, la Fiscalía General del Estado había publicado en su página de Facebook las fichas de desaparición de Ismael Morales Inés de 26 años de edad y de Jaír Antonio Nava Gómez de 25 años de edad, vistos por última vez en el poblado de Xalitla del municipio de Tepecoauilco de Trujano.

Y un par de horas después, fueron localizados sin vida a un costado de la carretera federal México-Acapulco a la altura de la comunidad de Tonalapa del Sur, es decir a unos 13 kilómetros por la carretera y en aproximadamente 14 minutos del poblado de Xalitla, donde se les vio por última vez.

Al lugar del hallazgo llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalista quienes realizaron la diligencias de ley y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense de Iguala para la necropsia de ley y determinen la causa de muerte de los mismos, así como resguardar mayor evidencia

De esta forma se abrió una carpeta de investigación para esclarecer, el asesinato de los dos jóvenes.

El doble homicidio ha causado alarma y conmocionó a vecinos de Xalitla y de otros poblados quienes se unieron para la búsqueda de los dos jóvenes sin la ayuda de la autoridad municipal.

San Jerónimo

El cuerpo de un hombre sin vida fue reportado en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en San Jerónimo, municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con reportes policiacos aproximadamente a las 7:30 de la noche del domingo automovilistas y huerteros de la zona indicaron que sobre la carretera federal Acapulco Zihuatanejo a la altura de la aceitera Agroinzdustrias del Sur había un cuerpo sin vida envuelto en una tela de malla sombra con una cartulina.

La víctima de aproximadamente 45 años vestía un short negro.

Al lugar llegaron cuerpos policiacos para hacer el levantamiento cadavérico. Fue levantado en calidad de desconocido, pero trascendió que era vecino de la comunidad de Arenal y desapareció el lunes de la semana pasada. Fue trasladados al Semefo de Acapulco para la necropsia de ley.

LUDWIG: SÓLO SE QUEMÓ UN TECHADO PROVISIONAL EN CHICHIHUALCO, SIN LESIONADOS NI AFECTADOS

Sobre el incendio de tres viviendas denunciado por vecinos en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, el domingo por la noche, el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, indicó que sólo se quemó el techado de una construcción provisional, sin lesionados ni otros afectados.

Entrevistado en la cabecera municipal de Eduardo Neri, donde participó en un acto de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el funcionario dijo que el incendio “no era siquiera una casa, ya se hizo la aclaración correspondiente, de que no era una vivienda como se había estado señalando, era una construcción provisional la que se quemó”.

El domingo en la noche, vecinos de Chichihualco denunciaron a los medios de comunicación que a las 9 de la noche un grupo criminal irrumpió en la comunidad y quemó tres casas. Por medio de publicaciones en redes sociales, pobladores publicaron llamados de auxilio y pidieron la intervención de la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para el regreso de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la localidad.

En cuanto a las comunidades de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, que exigen seguridad aseguró que ya hay presencia del Ejército con las bases en Linda Vista que estarán haciendo recorridos en toda la región.

Informó que las personas desplazadas por la violencia en la comunidad de Toro Muerto son principalmente de Linda Vista y de comunidades que están ahí cerca.

Aclaró que no tienen el número de afectados porque continúa la migración, particularmente de Linda Vista y otros anexos, pero confió en que van a reintegrar a las familias poco a poco a sus localidades.

“Algunas están en Toro Muerto, otros se bajaron a Atoyac, no tenemos todavía cuántas quedan ahí. La idea es que regresen todos a sus comunidades”, enfatizó.

MESA PARA LA PAZ TRATÓ AYER CASO DE CHICHIHUALCO

Los voceros de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, informaron que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, están de manera permanente en Chichihualco.

Señalaron que el domingo en la noche fueron de inmediato a conocer el siniestro que causó alarma entre la población, y descartaron que haya sido una agresión, como inicialmente trascendió, dado los antecedentes de enfrentamientos y balaceras en la población y los alrededores por la presencia de dos grupos delictivos.

El Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving Jiménez Sánchez, detalló que tras la llamada al 911, los agentes fueron a verificar la información y encontraron un incendio de un techado de lámina de asbesto con madera que se consumió por el fuego, sin lesionados ni otros inmuebles afectados. Tampoco encontraron indicios de que haya sido provocado.

Del informe del 25 de septiembre al 1 de octubre, el mando reportó la detención de 23 personas por delitos del fuero federal y del fuero común, la recuperación de 26 vehículos, de los cuales 11 tenían reporte de robo, y decomiso de armas.

Además del decomiso de 406 kilogramos de estupefacientes que representan una pérdida de 76 mil pesos a la delincuencia organizada; 193 gramos de mariguana, 152 gramos de cristal, 43 gramos de cocaína y 18 gramos de droga conocida como piedra.

El vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Hernández Mendoza, informó que en una semana se liberaron siete órdenes de aprehensión por delitos de homicidio, robo, violencia familiar y abuso sexual.

También se ejecutaron 10 órdenes de aprehensión por violencia familiar, homicidio, abuso sexual de menores de edad e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

Añadió que logró la vinculación a proceso de ocho personas y 14 sentencias condenatorias por los delitos de homicidio, violencia familiar, robo de vehículos, secuestro agravado y abuso sexual, entre éstas, una condena de 50 años de prisión por secuestro, y otra pena de más de 60 años por homicidio calificado.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.