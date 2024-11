Verstappen se lleva la pole; “Checo” se topa con Lawson y se queda fuera del Top 10

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 3 de noviembre (AS MÉXICO).– Sergio Pérez no sale del hoyo y otra vez se topó con Liam Lawson. El piloto de Nueva Zelanda le cerró la puerta para dejarlo fuera de los puntos en el Gran Premio de Brasil. Lawson parece se la tiene cantada a “Checo” que tuvo un fatídico domingo en Interlagos en el que finalizó onceavo.

Pésimo inicio de carrera para Sergio Pérez en un GP de Brasil que inició con pista mojada. “Checo” derrapó mucho en la largada y de inmediato perdió posiciones al caer hasta al parte de atrás de la parrilla. Por su lado, Max Verstappen dio muestras de su talento con un gran arrancada en la que pasó hasta el lugar 11 tras salir 17.

Con “Checo” en la parte del fondo los problemas siguieron para el mexicano. Todavía en la vuelta 1 el piloto mexicano tuvo un trompo en el sector medio lo que provocó que nuevamente marchara en el último lugar de la carrera como pasó en México.

A pesar de tener un mejor auto que los de atrás, “Checo” no tenía buen ritmo para poder rebasar posiciones como si lo hizo Verstappen. El mexicano solo superó a los Sauber y después quedó encajonado mucho tiempo por detrás de Oliver Bearman.

En el giro 14, “Checo” estuvo a nada de chocar con Oliver Bearman cuando lo intentó superar por el interno en la salida de la curva 4. El piloto de Haas le cerró la puerta y el toque entre ambos autos estuvo muy cerca de concretarse.

Para la vuelta 27 llegó la primera bandera amarilla ya en carrera. El auto de Hülkenberg quedó detenido y de inmediato algunos pilotos fueron a pits; entre ellos “Checo”. Red Bull se la jugó con el mexicano, pues a diferencia del resto, le colocaron los neumáticos full wet. La lluvia incrementaba en Interlargos y el garage de Pérez se la quiso jugar.

Sin embargo, la jugada no le salió a Pérez pues en la vuelta 32 llegó el accidente de Colapinto que desató la bandera roja. Ya con la carrera detenida los pilotos tuvieron parada gratis y ‘Checo’ se quedó rezagado en el puesto 14.

LIAM SE LA VUELVE A HACER A PÉREZ

“Checo” aprovechó la bandera roja para dejar los full wet y cambiar a intermedios. El reinicio de la carrera fue bajo movimiento y a “Checo” le salió bien pues remontó dos posiciones para ser décimo segundo. Parecía que la carrera iría mejor para el mexicano pero se encontró con su némesis en las últimas carreras: Liam Lawson.

Para la vuelta 39, Carlos Sainz se fue al muro en el sector medio por lo que salió un nuevo safety car. Después de unos minutos adelante, Verstappen hizo la heroica al ganar el liderato de la carrera tras superar a Ocon y ‘Checo’ entró a los puntos debido a que Alonso se salió de la pista.

LAP 55/69

