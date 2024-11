Harris asiste a misa y Trump critica a la “prensa falsa” a días de la elección en EU

Por Jill Colvin, Darlene Superville, Bill Barrow y Jonathan J. Cooper

LITITZ, Pensilvania, EU (AP).- Kamala Harris dijo en una iglesia de Michigan el domingo que Dios ofrece a Estados Unidos un “plan divino lo suficientemente fuerte para sanar la división”, mientras que Donald Trump dio un discurso profano y lleno de teorías conspirativas en el que reflexionó sobre periodistas baleados y calificó a los demócratas de “demoníacos”.

Los dos principales candidatos a las elecciones del martes adoptaron tonos marcadamente diferentes en el último domingo de la campaña. A menos de 48 horas de las votaciones, la Vicepresidenta demócrata argumentó que la elección ofrece a los votantes la oportunidad de rechazar el “caos, el miedo y el odio”, mientras que el expresidente republicano, repitió mentiras de fraude electoral para intentar sembrar dudas sobre la integridad de la votación y sugirió que el país se desmorona sin él en el cargo.

Harris concentró su domingo en Michigan, comenzando el día con unos cientos de feligreses en la iglesia Greater Emmanuel Institutional Church of God in Christ de Detroit. Fue el cuarto domingo consecutivo en que Harris, quien es bautista, hablaba ante una congregación negra, reflejo de la importancia crítica de los votantes negros en varios estados clave.

