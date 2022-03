AMLO promete “investigación profunda” por muerte de “El Mijis”; habla con su esposa

El fallecimiento de “El Mijis” ocurrió en Tamaulipas, dirección noroeste a sureste sobre la carretera de Nuevo León-Piedras Negras, a la altura el kilómetro 27 dirección a Nuevo Laredo, cuando el vehículo cambió de rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo/ElPulso).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que habrá una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del fallecimiento de Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo afirmó que por el compromiso que tiene con la familia del exdiputado de San Luis Potosí todavía no puede dar a conocer la información sobre la muerte de “El Mijis”.

“Tengo toda la información, pero aquí di a conocer que nos pidieron sus familiares que esperábamos a que ellos nos dijeran cuándo informar”

Además, aprovecho para mandar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Pedro Carrizales Becerra.

“Entonces por respeto a sus familiares, pues no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso. Sólo enviar que ya lo he hecho mi pésame a sus familiares, sus amigos y compañeros”, expuso AMLO.

Y agregó que “todavía ayer hablé con su esposa. Puede ser que el lunes [hable más del tema] porque va a hablar con todos los miembros de la familia. Desde luego tenemos que profundizar en la investigación. No puedo decir más porque estaría incumpliendo un compromiso que tengo”.

Respecto a si la Fiscalía General de la República (FGR) puede atraer el caso, el Presidente aseguró que eso lo van a dar a conocer más adelante. “Eso lo vamos a informar, nada más decir que nos duele mucho este hecho lamentable y se va a hacer una investigación a fondo. Tenemos información y la vamos a dar a conocer cuando los familiares lo autoricen”, recalcó.

Y recordó que incluso llegó a conocer a “El Mijis” y destacó que “él simpatizaba con nuestro movimiento, eso es lo único que puedo decir ahora”.

Familiares y amigos despidieron esta tarde al activista Pedro César Carrizales Becerra, alias “El Mijis”, en un emotivo funeral realizado en el domicilio donde vivió gran parte de su vida en San Luis Potosí. Sin embargo, durante el acto el padre del exdiputado cuestionó las conclusiones de la Fiscalía de Tamaulipas sobre su muerte.

El cuerpo de “El Mijis” llegó por la madrugada a la funeraria Arboledas del Consuelo, procedente del Servicio Médico Legal (Semele) de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.

Horas más tarde, cargado por familiares y amigos, el ataúd ingresó a la parroquia Nuestro Padre Jesús, donde se ofició una misa por el deceso de Carrizales. Durante la ceremonia, el padre dijo en entrevista con medios locales que no estaba conforme con la versión de la Fiscalía del estado norteño, y argumentó que la camioneta calcinada en la que viajaba el exdiputado no era el vehículo con la que había salido de viaje. Por esta razón, hizo un llamado a que las autoridades esclarezcan el hecho hasta deslindar responsabilidades.

“Como que no”, dijo ante la pregunta de si estaba convencido de la versión oficial del accidente. “Él iba en su troca, tenía un mes de desaparecido y la troca apareció sana y salva hace como unos ocho días en Saltillo, Coahuila, esa era la que traía él en esas fechas que salió”.

Por esta razón, dijo que no comprendía la versión dada a conocer por la Fiscalía de Tamaulipas sobre los hechos.

De ahí fue trasladado a una calle contigua, donde lo colocaron por varios minutos para que los vecinos se acercaran y emitieran sus condolencias, de fondo se escuchaban canciones del “Rey del Wepa” y cumbias.

Los restos del exdiputado del Partido del Trabajo (PT) en la LXII Legislatura serán inhumados en el cementerio particular Arboledas del Consuelo.

La #LXIIILegislatura del Congreso del Estado de #SanLuisPotosí rindió un minuto de silencio por el fallecimiento del ex diputado Pedro César Carrizales Becerra, integrante de la #LXIILegislatura pic.twitter.com/bptKjCRyWz — Congreso del Edo SLP (@CongresoEdoSLP) March 3, 2022

FAMILIA RECONOCE EL CUERPO DE “EL MIJIS”

De acuerdo con la ficha de búsqueda, “El Mijis” desapareció el pasado 31 de enero. El último lugar en el que fue visto fue en un hotel de Saltillo, Coahuila, según la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí. El exlegislador se dirigía a la ciudad de Monterrey en una camioneta.

Sus familiares arribaron la tarde del 2 de marzo a las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Victoria para recibir sus restos. El exdiputado, de 42 años, habría fallecido en un accidente vial el 3 de febrero.

Según la información, el pasado 3 de febrero, cerca de la 01:00 horas ocurrió dicho accidente en la carretera Piedras Negras- Nuevo Laredo, en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

A través de la cuenta oficial de “El Mijis” en Twitter, sus familiares confirmaron que fueron informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra fue localizado sin vida.

“Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando. A nuestros amigos de los medios les agradecemos su acompañamiento y permanente solidaridad, les pedimos una disculpa de antemano, pero en este momento no quisiéremos dar declaraciones”, se lee en el mensaje.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales “El Mijis”. pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

El fallecimiento de “El Mijis” ocurrió en Tamaulipas, dirección noroeste a sureste sobre la carretera de Nuevo León-Piedras Negras, a la altura el kilómetro 27 dirección a Nuevo Laredo, cuando el vehículo cambió de rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera cayendo a un desnivel e incendiándose totalmente.

Las fiscalías concluyeron que el accidente correspondía a un hecho de tránsito terrestre, pues no se localizaron orificios de entrada o salida que demostraran que el automóvil pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, además de que no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que significa que no existió algún impacto que contribuyera a la salida del camino del auto.

“El mismo no presenta hundimientos por deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”, señalaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Se estableció que la causa de la muerte fue laceración (ruptura) de la arteria aorta abdominal, derivada de la fractura de la primera vértebra lumbar consecutiva a traumatismo abdominal profundo. Las lesiones por quemaduras fueron posteriores a su fallecimiento.

Y puntualizaron diciendo que el proceso de desarrollo de las investigaciones y análisis de la información seguirá hasta que todas las líneas posibles que han surgido se agoten.

#FGJT_Informa La @FGJ_Tam, en conjunto con la @FGECoahuila, @FiscaliaSLP y @FiscaliaNL, informan a familiares de C. Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis“, sobre los resultados de las investigaciones realizadas. #Tamaulipas pic.twitter.com/pWin8cqQdd — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) March 3, 2022

Pedro César Carrizales Becerra saltó a la política mexicana en 2018, cuando fue electo Diputado para el Congreso de San Luis Potosí, de donde es originario, con el apoyo de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

La muerte de “El Mijis”, quien fue Diputado local de Morena en el central estado de San Luis Potosí, ha despertado conmoción en todo el país porque el activista ganó popularidad por entrar a la política tras ser pandillero para defender los derechos humanos