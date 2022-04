Policías de Zacatecas se vuelven blanco fácil en la guerra que libran CJNG y Sinaloa

El estado tiene desde hace un tiempo grandes dificultades para garantizar la permanencia de su cuerpo de policía, ya que, ante el asesinato de varios de sus colegas, y la falta de justicia, los agentes de seguridad temen por sus propias vidas.

Por Vera Sistermans

Ciudad de México, 4 de abril (InSightCrime).- Los policías asesinados en el primer trimestre de 2022 completan 16 en Zacatecas, otra muestra descarnada de la violencia que sacude a este estado del centro de México.

Durante los últimos cuatro días, la policía de todo el estado ha participado en una huelga general, exigiendo que los colegas que han sido despedidos sean reintegrados a sus cargos, reclamando mejores salarios y atención médica, y protestando por las peligrosas condiciones de seguridad.

El 26 de marzo, fue asesinado a tiros un agente de la Policía Metropolitana, en Fresnillo, Zacatecas, mientras conducía un vehículo en su día libre. Civiles armados bloquearon la vía y descargaron más de 20 balas en el auto para luego prenderle fuego.

El 9 de marzo, fue acribillado otro agente a pocos metros de la estación de policía, y varios más fueron asesinados en vehículos públicos o particulares a comienzos de este año.

Según un registro de homicidios de policías que lleva la organización Causa en común, el estado de Zacatecas ostenta el mayor número de homicidios de personal de la fuerza pública en 2022, lo que marca un continuo incremento después de pasar de la decimotercera posición en 2020 a la tercera en 2021.

El estado tiene desde hace un tiempo grandes dificultades para garantizar la permanencia de su cuerpo de policía. María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, señala que según las recomendaciones de la ONU sobre la relación de agentes de policía por número de habitantes, el estado presenta un déficit de más de tres mil agentes de policía. En noviembre de 2021, había nueve municipios sin un solo policía.

Esta crisis de la policía coincide con el auge de la violencia en Zacatecas. Según las cifras divulgadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el incremento de los homicidios en el estado se situó en el 143.7 por ciento entre 2020 y 2021, al pasar de 789 a 1134, lo que llevó a Zacatecas a presentar con las tasas de homicidios más altas en 2021. En respuesta a estos alarmantes números, el gobierno envió tres mil 848 soldados del Ejército y la Guardia Civil en el marco de la Operación Zacatecas II.

ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME

Los preocupantes niveles de asesinatos de policías pueden entenderse mejor a la luz de la disputa territorial que azota a Zacatecas y de la incapacidad del estado para proteger sus fuerzas.

Zacatecas es el campo de batalla del Cartel de Sinaloa y el CJNG, además de otros grupos más pequeños con quienes ambos carteles han hecho alianzas. El estado tiene gran importancia para estos carteles por su conveniente ubicación sobre corredores de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y por su proximidad a laboratorios de fentanilo.

En medio del incremento de la violencia a raíz de esta disputa, que se intensificó en 2021, los agentes de policía no han logrado protegerse de manera adecuada. Según las leyes de porte de armas en México, los agentes de policía no tienen permitido llevar consigo armas cuando se encuentran fuera de servicio. Por esta razón, son blancos más fáciles luego de salir de su trabajo. Además, se han hecho muy pocos arrestos en relación con estos homicidios, lo que tiene a los agentes y sus familias temiendo por sus vidas.

La falta de capturas no es sorpresa, pues la impunidad es un problema extendido en el país, y se ve con mayor claridad en Zacatecas. En 2020, la “cifra negra” (el porcentaje de los delitos que no fueron denunciados o no se investigaron) alcanzó el 93.3 por ciento, y ese número fue de 95 por ciento en Zacatecas, un fenómeno que reduce enormemente los riesgos asociados a la comisión de delitos.

Gustavo Aguilar, presidente municipal de Loreto, uno de los municipios donde no hay un solo agente de policía, explicó que no había policía porque desde la muerte de sus colegas, los agentes de seguridad se habían asustado. El 19 de marzo, los policías salieron a paro, acusando a altos oficiales de abuso de poder y hostigamiento, y exigiendo apoyo financiero para las familias de las víctimas. El mismo día, al menos 20 agentes abandonaron sus cargos porque se sentían amenazados.

Aunque la operación Zacatecas II se inició en noviembre de 2021 y el Gobernador del estado David Monreal asegura que esta operación estaba haciendo avances en la reducción de delitos violentos, la ola de muertes de policías demuestra lo contrario.

