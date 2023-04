Sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas fue liberado: SSPC; pasó 21 años preso

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó esta mañana que Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la masacre de 17 campesinos el pasado 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, obtuvo su preliberación tras haber sido torturado para declararse culpable.

La titular de la SSPC reprodujo un audio en el que Aguirre Baena narró cómo sobrevivió a la masacre, y que luego fue detenido y torturado para que se declarara culpable, por lo que fue sentenciado a 40 años de prisión. Sin embargo, antes de ser liberado, estuvo casi 21 años encarcelado.

“Soy Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, y miembro de la organización campesina de la sierra del sur, y desplazado con mi familia después de la masacre. Me fui a Mexicali, Baja California, a trabajar de jornalero, y ahí fui detenido por ministeriales de Mexicali y Morelos. Mi detención fue el 16 de mayo de 2002, donde a partir de mi detención empecé a ser torturado de forma brutal y cruel para que me declara culpable, por un delito que no cometí, por este delito fue condenado 40 años y ya estoy cumpliendo casi 21 años, y ya alcancé la preliberación de forma condicionada”, dijo un hombre en la graduación.