Veytia aterró a Nayarit como Fiscal. EU lo usó contra García Luna: lo soltará, pronto

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Lo llamaban ​​“El Diablo” o “La Bestia”. Fue condenado en Estados Unidos a 20 años luego de ser encontrado culpable de una conspiración criminal para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. No se trata de un narcotraficante como tal, sino del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, señalado por recibir sobornos de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, un exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, pero a quien, pese a las acusaciones, la justicia estadounidense le ha disminuido la pena por haber sido un “testigo clave” en la causa contra Genaro García Luna, el jefe policial del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Veytia no sólo colaboró en el caso contra García Luna, el exfuncionario mexicano de mayor perfil enjuiciado en ese país, sino que además fue quien acusó a Salvador Cienfuegos, el General Secretario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, de tener vínculos con el crimen organizado, una acusación de la que desistió Estados Unidos ante el reclamo de México, que consideró que las pruebas aportadas por la DEA eran débiles. El caso contra Cienfuegos, de hecho, generó aún más desconfianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la Agencia Antidrogas de EU.

Fue en el juicio contra García Luna, en febrero del año pasado, cuando desde el estrado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que Veytia señaló de manera directa al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, en medio del conflicto entre grupos delictivos, algo que más tarde negó el exmandatario quien actualmente radica en España.

Édgar Veytia también indicó que Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit, apoyaba a la organización criminal de los Beltrán Leyva, mientras que la extinta Policía Federal (PF), a manos de García Luna, estaba con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”. Narró, además, cómo el exgobernador González, y su sobrino se habían reunido en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, quienes le habrían indicado que se debía proteger a “El Chapo” y a sus socios del Cártel de Sinaloa.

“Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, reviró en ese entonces Calderón, en una de las pocas referencias que ha hecho sobre el caso del que fuera el hombre de todas sus confianzas en la guerra contra el narcotráfico .

Veytia fue detenido en 2017 en el puente fronterizo que une a las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego, mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Tras su captura, comenzaron a surgir las historias de terror en Nayarit, como desaparición de personas, secuestro, extorsión y asesinatos, cuyas víctimas eran comerciantes y dueños de terrenos que fueron obligados a pagar derecho de piso o a vender sus tierras.

En diciembre de 2013, por ejemplo, ejidatarios y pobladores de La Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, denunciaron públicamente al entonces Fiscal Veytia de incurrir en amenazas, extorsiones y despojos de sus tierras. Así lo consignaron en su momento diarios como El Universal. Otro caso dado a conocer por la prensa tras su arresto, fue el del empresario inmobiliario Eduardo Valencia, quien denunció a Proceso cómo fue encarcelado injustamente y despojado de su patrimonio por mil 800 millones de pesos, en una embestida encabezada por Veytia y con la complicidad de diversas autoridades municipales, estatales y federales.

“Cuando me entrevisté con Veytia él me decía: ‘Aquí yo soy la ley, aquí yo soy el poder y tus abogaditos de cuello blanco me vienen guangos. Aquí, si yo quiero, vas a estar el resto de tu vida preso, y si quiero te puedo expropiar todos tus bienes. Es mejor que negocies con nosotros’, denunció en ese entonces Eduardo Valencia en declaraciones a Proceso. “Así se manejaban en Nayarit. Si les gustaban tus propiedades se las quedaban. Tengo amigos con hoteles en los que les han sembrado droga para asegurarles las propiedades y se las han quedado vía decomiso a valores. De risa”.