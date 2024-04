El Presidente pedirá a FGR revelar investigación del segundo tirador en caso Colosio

El pasado 23 de marzo se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato priista asesinado en 1994.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana que le pedirá al Fiscal Alejandro Gertz Manero que presente los avances de la investigación sobre la hipótesis del segundo tirador en el asesinado de Luis Donaldo Colosio Murrieta, esto una vez que pasen las elecciones del próximo 2 de junio.

Desde Palacio Nacional, el Presidente aclaró que le pediría a Gertz Manero “con todo respeto” y “a su consideración”, que dé a conocer en una de sus conferencias de prensa matutinas diarias, los avances de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Colosio, reabierto por la misma dependencia el pasado 30 de enero de este año.

“Les adelanto, le voy a pedir, nada más que pase la elección [del 2 de junio], con todo el respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración, y si para ello no tiene inconveniente, que aquí el Fiscal General [de la República] dé a conocer toda la investigación sobre esto”, dijo.

“El caso de Luis Donaldo [Colosio] está pendiente porque ahora que fue su aniversario, mejor dicho, aniversario de su asesinato, no quise decir nada, pero no estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión, que el Juez negó y que ese segundo tirador pertenecía al Cisen, a la oficina de espionaje del Gobierno en la época de [Carlos] Salinas, y el que fue a rescatar al segundo tirador fue [García Luna], que acababa de entrar al Cisen. Eso no se puede quedar sin aclarar”, agregó.

El mandatario insistió en que no es un asunto sólo de la familia de Colosio, pues, según aseguró, hizo mucho daño al país, por lo que reiteró que “se tiene que conocer la verdad”.

Asimismo, dijo que que antes no había derecho a la información, pues el Gobierno “silenciaba todo”, pero con la llegada de su administración, cambió eso.

“Pero hasta hace poco que nosotros dimos a conocer de lo que se trataba, nadie sabía. Yo llegué a decir aquí y todavía no estoy absolutamente seguro de que lo supiera [Felipe] Calderón. Me refiero a que García Luna joven, de 24, 25 años ingresó al Cisen, a este centro de espionaje del Gobierno de Salinas en 1989. Salinas entra a la Presidencia por las razones que ustedes ya saben o por los motivos, más que razones, que ustedes ya conocen el 1 de diciembre del [19]88. Y en el [19]89 entra al Cisen García Luna y ahí se forma”, compartió.

“Es una época tremenda, terrible, de secuestros, de asesinatos políticos, de asesinatos de todo tipo. Ya se les olvidó, ¿verdad? Pues eso no se debe de olvidar. Perdón sí, olvido no”, agregó.

La FGR de Alejandro Gertz Manero ha decidido, 30 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta (23 de marzo de 1994, Tijuana), y en medio del proceso electoral más grande la historia, retomar la tesis del complot. De eso se trata el “segundo tirador”. Durante años se dijo que Mario Aburto fue un asesino solitario y, por lo tanto, no era el brazo ejecutor de un grupo de conspiracionistas que querían deshacerse del candidato del PRI a la Presidencia de la República, aspirante a suceder a Carlos Salinas de Gortari.

Fue en el Gobierno de Ernesto Zedillo, con el panista Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República, que se buscó acreditar la hipótesis del segundo tirador. Durante años ha habido dos rostros. El primero, Othón Cortez Vázquez. El segundo, Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es quien, según la Fiscalía, habría sido rescatado de la escena del crimen en Tijuana por quien fuera Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón: Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

La hipótesis del segundo tirador se remonta al tercer Fiscal del caso, Pablo Chapa Bezanilla, nombrado el 16 de diciembre de 1994 por el Procurador panista ​​Antonio Lozano Gracia. Chapa Bezanilla aseguró que hubo un segundo pistolero que disparó contra el costado de Colosio y con base a la supuesta declaración de tres testigos, se detuvo a Othón Cortez Vázquez, quien integró la comitiva de choferes de las giras de Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Gortari desde 1988 hasta 1994, a quien se le inculpó con testimonios inducidos luego de ser sometido a actos de tortura que siempre denunció.

La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero sostuvo que este atacante está relacionado con el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente encerrado en los Estados Unidos. Se trata de Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien estaba asignado al equipo de seguridad del candidato presidencial del PRI, con un parecido físico a Mario Aburto Martínez, y quien fue investigado en su momento al haber resultado positiva la prueba de Harrison que se le practicó y por tener en su chamarra una mancha de sangre de dos centímetros de diámetro que era del candidato presidencial asesinado.

–Con información de Obed Rosas