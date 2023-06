CRÓNICA | Mexiquenses estrenan voto electrónico con dudas y opiniones divididas

En el Estado de México se instalaron 164 urnas electrónicas, 100 de ellas bajo el modelo 7.0 generada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y 64 provenientes de Jalisco que ya han sido utilizadas en varias ocasiones garantizando su funcionalidad y la secrecía del voto.

Ecatepec, Edomex, 4 de junio (SinEmbargo).– Las urnas electrónicas que por primera vez se instalaron en el Estado de México generaron opiniones a favor y en contra entre los votantes mexiquenses, especialmente en los adultos mayores.

Para la señora Miriam García, quien acudió a votar con su mamá a la casilla contigua 1, sección 1871, la urna electrónica agilizó su tiempo de votación.

“Me pareció buena idea, sólo se me hizo un poco complicado para las personas de la tercera edad porque no están familiarizadas con la tecnología”, dijo.

La madre de Miriam, una mujer de la tercera edad, declaró sentirse más segura con este tipo de votación, pero reconoció que fue difícil de comprender porque ella no está familiarizada con el formato.

“A mí ya me rebasó la tecnología, tuve que pasar a mi nieta para que me ayudara porque yo no sé nada de eso. Es complicado para una persona que no maneja nada de eso. Así es más seguro, pero más difícil para una persona que no sabe de esas cosas”, expuso la mujer.

Aurelio Olvera, un señor de la tercera edad, consideró que la modalidad del voto electrónico es más seguro.

“Estuvo tranquilo, es mejor así que en papelito. Siento que es más seguro el voto así”, aseguró al destacar que desde que cumplió 18 años no ha faltado a ninguna de las votaciones.

Gustavo Fernández, un joven ecatepense que acudió a votar desde temprana hora, opinó que la urna electrónica agiliza el tiempo.

“El voto es muy rápido, está muy bien, no sé qué tan confiable sea, pero sí agiliza el tiempo”, indicó.

Otros votantes, como la señora Marisol Nochebuena Pérez, desconfían de esta nueva modalidad de votación.

“La verdad no me gusta porque no sabemos si hay terceras personas manipulando nuestro voto. El funcionario me enseñó desde su lugar donde estaba sentada y tenía impresas muchas papeletas”, mencionó.

En el Estado de México se instalaron 164 urnas electrónicas, 100 de ellas bajo el modelo 7.0 generada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y 64 provenientes de Jalisco que ya han sido utilizadas en varias ocasiones garantizando su funcionalidad y la secrecía del voto.

El modelo de urna 7.0, la cual fue usada en la casilla contigua 1 de la sección 1871 de Ecatepec, ofrece la inmediatez de los resultados y, de acuerdo con el INE, es libre de errores humanos, lo que contribuye a la efectividad de cómputos.

“Los votos se cuentan automáticamente. Cada casilla tiene una pila que dura media hora por si se va la luz. También contamos con una planta de energía para usarla en estos casos”, explicó Leonel Gerardo Irene Arvizu, técnico de organización electoral del INE, quien aseguró que la votación electrónica es segura.

