Los Ángeles distribuirá vacunas contra la viruela del mono a personas seleccionadas

Los Ángeles, 4 de julio (La Opinión).- Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles informaron el viernes que están siguiendo las pautas federales sobre la distribución de vacunas contra la viruela del mono y ofrecen las mismas a las personas que han tenido contacto confirmado con un caso existente o que asistieron a un evento donde había un alto riesgo de exposición.

Según el condado, ya se han administrado localmente cerca de 800 dosis. “A medida que aumente el suministro de vacunas, Salud Pública se alineará con la estrategia federal de administrar la vacuna contra la viruela del mono a otros en grupos de alto riesgo”, según el condado.

Here’s what you should know about the monkeypox vaccine. When there is more available vaccine, the county will align with the federal strategy for expanded vaccination opportunities.

1/2 pic.twitter.com/eENndwZ1rW

— LA Public Health (@lapublichealth) July 1, 2022