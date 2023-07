Senadorxs que renunciaron al PRI harán bancada independiente, anuncia Ruiz Massieu

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- La Senadora Claudia Ruiz Massieu dio este martes una conferencia de prensa, donde señaló que quienes se desafiliaron ayer del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se unirán a otra fuerza política, sino que buscarán conformar una bancada independiente en el Senado de la República, llamada “Congruencia por México“.

Ruiz Massieu destacó que no buscarán sumarse a ningún otro Grupo Parlamentario, sino que, por el contrario, actuarán como una nueva bancada que permanecerá en el Senado que convoque a quienes “quieran ensanchar los espacios de participación ciudadana”.

“Vamos a constituirnos como un grupo de senadores independientes, no nos vamos a integrar a ninguna otra bancada, vamos a actuar los cuatro [senadores] como una nueva bancada independiente, pero desde luego que permaneceremos como parte del bloque de contención que seguimos estando en la oposición a este Gobierno y al oficialismo que ha construido un régimen autoritario, un retroceso democrático muy preocupante que se expresa en todos los ámbitos de la vida social y uno de ellos es el ámbito de la violencia, la inseguridad y la impunidad”, dijo en la conferencia de prensa.

“Respecto al movimiento Congruencia por México es simplemente la convocatoria a esta instancia que no busca convertirse en una nueva agrupación política, simplemente un lugar para convocar a todos aquellos que quieran ensanchar los espacios de participación de una ciudadanía que no se identifica con los partidos políticos, que quiere incidir en la construcción de una agenda democrática, de consensos, y de construcción de un país y un cambio de rumbo hacia el futuro y que estaremos visitando al país, no desde una militancia partidista”, agregó.