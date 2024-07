Tribunal Colegiado anula orden del Juez que obligaba al TEPJF a hacer nombramientos

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- Un Tribunal Colegiado revocó este jueves la suspensión provisional que con la que el Juez federal Rodrigo de la Peza había pretendido obligar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a hacer dos nombramientos de magistraturas faltantes, las cuales son requeridas por Ley para calificar la elección del 2 de junio.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México consideró válida la petición del Senado de la República, instancia que es encargada de dichos nombramientos, pero que cerró sesiones sin haber designado a dos nuevos perfiles para el Órgano judicial en materia electoral.

La decisión fue tomada con una votación unánime, en sesión extraordinaria que se llevó a cabo esta tarde. Los magistrados de dicho Tribunal Colegiado, Alejandro González Bernabé, Ricardo Olvera García y Benito Arnulfo Zurita Infante, estuvieron de acuerdo en que fue improcedente la orden del Juez Rodrigo de la Peza, pues compete al TEPJF resolver los asuntos electorales.

En medio de las discusiones por la inminente reforma constitucional al Poder Judicial, y los constantes señalamientos de corrupción a este sector de la Administración pública, esta semana se desató un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el juzgador Rodrigo de la Peza, quien había concedido un plazo de 24 horas para obligar a la Magistrada Presidenta del TEPJF a realizar los nombramientos.

El mismo lunes, durante una sesión extraordinaria y en la que participaron las cinco magistraturas, el TEPJF determinó rechazar la orden Rodrigo de la Peza López, pues las medidas que tomó fueron calificadas como injustificadas y excesivas. “Derivado de este encuentro, el Tribunal Electoral acordó no dar trámite a este resolutivo y denunciar penalmente al Juez Noveno de Distrito ante la Fiscalía General de la República, además de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal”, informó.

Al día siguiente, con el argumento de que De la Peza violó la Constitución al ordenar algo fuera de su jurisdicción, desde la Secretaría de Gobernación se entregó un oficio a la Cámara de Diputados para solicitar un juicio político contra el Juez. “¿Las causas? Sus decisiones han estado cargadas de sesgos y excesos que han sido denunciados públicamente, pero no atendidos por el órgano de control del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal”, escribió la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, en su cuenta de X.

Esta semana ha salido a relucir la relación que el juzgador mantiene con Norma Piña, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de los golpes que ha asestado contra la denominada Cuarta Transformación (4T). De la Peza, titular del Juzgado Noveno Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, fue el Juez que en 2021 anuló los efectos generales de la Ley eléctrica, así como la Ley de Hidrocarburos, ambas impulsadas por el Presidente López Obrador.

Este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo que busca el Juez es evitar que Morena tenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y tener la posibilidad de cancelar la pasada elección federal.

“Pues todo es un plan con maña porque los dos [magistrados] que quieren poner son del bloque conservador, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es, para no exagerar, no. Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación, y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. ¿Eso es o no mafia?”, criticó.