Sheinbaum anuncia que este año iniciará el censo para los nuevos programas sociales

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este domingo que “no va a haber traiciones” en el Gobierno que está por encabezar y que tampoco dará marcha atrás en el legado que construyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy vengo aquí a Veracruz, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor Presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, dijo a sus simpatizantes.