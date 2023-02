Viola Davis gana Grammy a mejor audiolibro por Finding Me: “Acabo de ser EGOT”

Por Anadrew Dalton

Los Ángeles, 5 de febrero (AP) — Viola Davis tiene ahora estatus de artista EGOT.

La actriz ganó un Grammy el domingo a mejor audiolibro o grabación de narración por su álbum de memorias “Finding Me”.

La celebrada actriz ha ganado dos Tony, el más reciente por Fences en 2010, obtuvo un Emmy en 2015 por How to Get Away with Murder y un Oscar en 2017 por la adaptación cinematográfica de “Fences” (“Barreras”).