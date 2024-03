VIDEO: Expresidente reconoce que intervino para que Calderón ganara elección de 2006

El exmandatario panista aseguró que operó “dentro de la Ley” para que “ganara México”, aunque afirmó que no existió fraude electoral.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El expresidente Vicente Fox Quesada volvió a admitir que interfirió en las elecciones federales de 2006 para que ganara Felipe Calderón Hinojosa y no Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró ser víctima de un fraude.

Entrevistado por un reportero de Milenio a su llegada al Aeropuerto Internacional de León, en el estado de Guanajuato, el examandatario panista aseguró que actuó “dentro de la Ley” para “que ganara México” en los comicios del 2006 donde se enfrentaron Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Patricipa Mercado Castro, por el Partido Socialdemócrata (PSD); y Roberto Campa Cifrían por el partido Nueva Alianza.

“Operé para que ganara México, yo fui respetuoso de la democracia, de la libertad, respetuoso de la Ley y la Constitución y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la Ley”, comentó.

“¿No hubo fraude?”, cuestionó el reportero.

“Por supuesto que no”, aseguró el expresidente panista.

Vicente Fox admite públicamente que OPERÓ como Presidente de México en las elecciones del 2006 para robarle la presidencia a AMLO e imponer al espurio @FelipeCalderon. Esta es la esencia "democrática" del PAN, el FRAUDE y meter las manos. Con razón el PRIAN lo quiere calladito… pic.twitter.com/BQHqH4uaLm — Juncal Solano (@juncalssolano) March 5, 2024

El actual mandatario ha referido que en su contienda electoral en 2006 fue víctima de un fraude en el cual él realmente era el victorioso y no Felipe Calderón Hinojosa, quien finalmente asumió al cargo del 2006 al 2012.

López Obrador ha referido este episodio en diversas ocasiones; sin embargo, en junio de 2022, el Presidente recordó ante medios de comunicación la expresa confesión de Vicente Fox de haber participado en dicha maniobra para mantener al panismo al frente del país.

Durante una visita a Tijuana en abril de 2012, el exmandatario dijo en una conferencia de prensa que él personalmente había participado en acciones para frenar a López Obrador, en candidato de las izquierdas en 2006.

“Lo que sí hice [fue] todo lo que estaba en mi terreno dentro de la Ley para que ese cuate [AMLO] no llegara a ser Presidente, dentro de la Ley. Y tan es así que no sufrí castigo alguno”, confesó.

Asimismo, el excanciller Jorge G. Castañeda lo dijo así en las elecciones de 2018: “En el 2006, Fox se hizo cargo del asunto, fue el coordinador de toda esta maniobra, sin él no hubiera resultado. ¿Puede resultar una táctica sin el apoyo del Presidente de la República? Yo no tengo idea […]. No tengo la menor duda de que fue Fox el que coordinó todo esto. Pero, bueno, habrá otras personas que tengan más información que yo”.

“¿Ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada, le debe de dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo y con el agravante de que dirige un fraude electoral, luego de que él llega a la Presidencia por un movimiento democrático opositor, se convierte en un traidor a la democracia”, opinó López Obrador desde Palacio Nacional el 2 de junio de 2022.

Además, en su más reciente libro, titulado “¡Gracias” y editado por Planeta, el Presidente de México detalla aquellos meses de la campaña de 2006.

“Fox siempre utilizó la investidura presidencial y los recursos del Estado para impedir por todos los medios que yo llegara a la Presidencia de la República. De hecho, convirtió la residencia oficial de Los Pinos en la casa de campaña del candidato de la derecha de la derecha. Se dedicó de principio a fin a hacer el trabajo sucio en mi contra”.

Por ejemplo, plantea López Obrador, en noviembre de 2005 le pidió al presidente del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González Martínez, que se uniera en coalición con el PAN y ayudara a Felipe Calderón porque, a decir de Andrés Manuel, representaba “un peligro para México”.

“El diálogo fue grabado por el propio González Martínez. En fin, es vergonzosa la manera en la que Fox degradó su responsabilidad de jefe de Estado y se comportó como jefe de grupo o de camarilla”, comenta el Jefe del Ejecutivo federal en el que, dice, será su último libro sobre la política en México.