Vacuna Patria está mostrando ser superior a otras utilizadas en México: López-Gatell

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, invitó a la ciudadanía a participar en el estudio clínico Fase 2R de Patria, la vacuna mexicana contra el coronavirus, y aseguró que ha demostrado tener niveles de inmunidad superiores a otros biológicos.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Salud resaltó que el proceso de investigación continúa avanzando de forma positiva y que los resultados han mostrado ser prometedores en el biológico que, según sus declaraciones, desarrolla altos niveles de inmunidad en poco tiempo.

“Va avanzando muy bien el proceso de investigación y, sobre todo, los resultados son muy prometedores para una vacuna que desarrolla altos niveles de inmunidad en un tiempo muy corto. Está mostrando ser superior a algunas de las vacunas que hemos adquirido y utilizado en México”, mencionó en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

López-Gatell reiteró el llamado a todos aquellas personas que voluntariamente quieran participar en el ensayo clínico de la iniciativa “que ha impulsado la Doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)” en conjunto con el Gobierno mexicano.

“La invitación es a participar en el ensayo clínico, que básicamente consiste en que todo mundo tiene acceso a la vacuna, pero si opta por participar en el ensayo, en vez de ser la vacuna que convencionalmente estemos utilizando para los refuerzos, en este momento la vacuna AstraZeneca, [en su lugar] podría recibir la vacuna Patria”, declaró.

Asimismo, expresó que se tendrá evidencia científica para pasar a la Fase 3 del ensayo y posteriormente proponer el registro de biológico a la autoridad regulatoria, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para su potencial uso como refuerzo universal.

Para todos aquellos que participen en el ensayo, el beneficio directo es recibirán el seguimiento de su estado de salud en general y el diagnóstico periódico de COVID-19 a lo largo de un año.

Para participar, se debe acceder a la página del Conacyt, la cual arrojará los requisitos, que son: vivir en la Ciudad de México, tener 18 años o más, haber recibido, con al menos 4 meses de anterioridad, un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra la COVID-19; no haber tenido enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días, no estar embarazada, ni en periodo de lactancia; tener un buen estado general de salud; en caso de presentar alguna enfermedad crónica, debe estar controlada al menos por tres meses previos al inicio del estudio; no estar participando en otro protocolo de estudio.

“Para la persona que participe en el ensayo clínico hay un beneficio directo en que durante todo un año estará en observación médica, recibiendo una serie de evaluaciones que son de importancia, adicionales a la evaluación de la inmunidad provocada por las vacunas, pero además de sus condiciones médicas generales. Todo lo que hay que hacer es acudir a patria.conacyt.mx y ahí están todos los requisitos para poder participar. Les invitamos a que participen en el ensayo clínico de esta vacuna, muy prometedor”, agregó el funcionario.

El formulario de registro es de 27 preguntas y se sugiere tener a la mano la fecha de aplicación de la última dosis de vacuna contra la COVID-19. Después de terminarlo, un representante del equipo de reclutamiento se pondrá en contacto para acordar una cita donde el personal médico explicará las características técnicas de la vacuna, el protocolo completo del estudio clínico, así como las fechas de seguimiento y monitoreo.

La o el especialista acompañará a las y los candidatos para resolver dudas y luego, en caso de aceptar ser voluntaria o voluntario, se firmará una Carta de Consentimiento Informado. Así, se podrá iniciar la participación en el estudio científico.

Asimismo detalló que México lleva 10 semanas de reducción continua, lo que deja con “una proporción muy pequeña de casos activos” con el 0.1 por ciento.

“Es muy clara que la tendencia se ha mantenido y lo esperable es que esta tendencia continúe bajando y tenga la más baja actividad que pueda haber desde que inició la pandemia”, recalcó.