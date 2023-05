GP de Miami: Verstappen lidera P2 y Checo queda en cuarto; Leclerc estrella su auto

Por Jesús Balseiro

Ciudad de México, 5 de mayo (AsMéxico).- Puede que el viernes de Miami se recuerde por el accidente de Charles Leclerc casi bajo la bandera a cuadros. Hay un tren delantero destrozado contra las barreras tec-pro. Pero se puede decir, de momento con la boca pequeña, que a Ferrari le ha cambiado la cara en este fin de semana y que se respiran las mismas buenas sensaciones que en Bakú.

Ha pasado de ser un coche de relleno a otro de podio. Sainz fue el segundo más rápido de la jornada (a 0.385 de Verstappen) y Charles, tercero a 0.468. Lástima por el accidente, porque cuesta dinero, si bien el monegasco tiene permiso para empujar los viernes.

En la otra cara de la moneda, Ferrari es la única escudería que ha traído una evolución relevante este fin de semana, un suelo nuevo que probablemente reste una décima al tiempo vuelta, pero significa mucho más. Quiere decir que la fábrica aprieta para enmendar un coche incompleto y corregir una temporada que puede hacerse larga. Los pilotos escuchan el mensaje y aprietan. En ocasiones, demasiado.

We see and hear you, #Tifosi 👋

Thank you for all your support this weekend ❤️#MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/HlM1QeLx2Z

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 5, 2023