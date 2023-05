GP de Miami: Checo acaba en el lugar 11 de la primera práctica libre; Russell domina

Por Alejandro Morteo

Saltillo, 5 de mayo (Vanguardia).- En la primera prueba del Gran Premio de Miami, Sergio Pérez no tuvo la mejor participación.

Checo finalizó en el lugar 11, con un tiempo de 1:31.566, lejos de puestos de élite en la Práctica Libre inicial del circuito en Estados Unidos.

El reasfaltado que vivió para esta edición provocó que los pilotos sufrieran a lo largo de la sesión, por lo que probablemente sea un GP difícil este fin de semana.

Durante los primeros minutos Checo Pérez se puso en la tercera posición con un 1:34.531 y a .477 décimas de Max Verstappen, quien dominó durante los primeros minutos de la primera sesión.

La Curva 1 se convirtió en el principal problema para el de Guadalajara, pues en un par de ocasiones deslizó un poco en dicha zona y esto provocó que sus vueltas rápidas se vieran afectadas.

