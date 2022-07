DC revela tráiler de la cinta Batman and Superman: Battle of the Super Sons

Batman and Superman: Battle of the Super Sons llegará en formato Blu-ray el próximo 18 de octubre de 2022.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 5 de julio (ASMéxico).- Batman, Superman y sus Súper Hijos están a punto de estrenar una nueva película animada que toma un nuevo rumbo a nivel de animación en DC.

Se trata de Batman and Superman: Battle of the Super Sons, un filme a cargo de Warner Bros. Animation y DC que nos presenta una nueva aventura protagonizada por los jóvenes Robin y Superboy frente a la amenaza de Starro el Conquistador, que incluso someterá tanto a Batman como a Superman. Y ya tenemos un nuevo y épica tráiler que podéis ver sobre estas líneas junto a su sinopsis oficial y fecha de estreno en Blu-ray: 18 de octubre.

LOS SÚPER HIJOS DE BATMAN Y SUPERMAN

Así, Batman and Superman: Battle of the Super Sons sigue las aventuras de Damian Wayne/Robin y Jonathan Kent/Superboy contra sus padres y el resto de la Liga de la Justicia esclavizados por el malvado alienígena Starro. Una historia que contará con ambos jóvenes junto a sus padres -tal y como aparecen en la carátula del filme- y otros nombres como Lois Lane, Wonder Woman, Lex Luthor, el Pingüino o Green Arrow.

“Batman and Superman: Battle of the Super Sons comienza cuando Jonathan Kent, de 11 años, descubre que tiene superpoderes, empujando al medio kryptoniano al complicado mundo de los superhéroes y los supervillanos, que ahora están siendo atacados por una fuerza alienígena malvada conocida como Starro”, apunta la sinopsis oficial de la película.

“Es una carrera contra el tiempo, ya que Jonathan debe unir fuerzas con Damian Wayne para rescatar a sus padres (Superman y Batman) y salvar el planeta convirtiéndose en los Súper Hijos que estaban destinados a ser”, concluye la sinopsis.

Batman and Superman: Battle of the Super Sons on Digital, 4K & Blu-ray™ October 18. pic.twitter.com/u84kKa6q1B — Warner Bros. (@WBHomeEnt) June 30, 2022

Dirigida por Matt Peters y escrita por Jeremy Addams, Batman and Superman: Battle of the Super Sons llegará en formato Blu-ray el próximo 18 de octubre de 2022.

